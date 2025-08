Vụ "chạy làng" khỏi gói thầu ở Huế: Phạt nhà thầu sau khi chấm dứt hợp đồng

Ngày 6-8, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế, cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng gói thầu số 12 dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế đối với liên danh nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Công Thành (Công ty Công Thành) và Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát.

Căn cứ vào tỉ lệ hợp đồng do từng đơn vị đảm nhận, chủ đầu tư đã phạt Công ty Công Thành 27 triệu đồng, Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát 3 triệu đồng. Lý do 2 đơn vị thi công này bị phạt là dù cho chủ đầu tư là Trung tâm CNTT TP Huế đã phát hành 3 văn bản đốc thúc tiến độ nhưng nhà thầu vẫn không có giải pháp tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu số 12 nhằm bù lại thời gian đã chậm trễ do lỗi chủ quan của mình.

Sau khi cơ bản xây xong phần thô, Công ty Công Thành bất ngờ xin dừng hợp đồng thi công gói thầu.

Mức phạt trên căn cứ vào điều kiện cụ thể của hợp đồng kinh tế số 2812/HĐKT ngày 28-12-2023 ký kết thực hiện gói thầu số 12 giữa chủ đầu tư và liên danh nhà thầu. Cụ thể là nếu chậm 15 ngày trở lên thì nhà thầu phải thực hiện nộp phạt 10 triệu đồng/lần vi phạm, và liên danh nhà thầu này đã 3 lần vi phạm.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, gói thầu số 12: Chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe 2 bánh, phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị với giá mời thầu gần 41 tỉ đồng. Liên danh này trúng thầu với giá gần 34,6 tỉ đồng, giảm thầu 6,4 tỉ đồng. Hợp đồng được ký kết vào cuối năm 2023 với thời gian thực hiện 600 ngày.

Trong đó, Công ty Công Thành do ông Phạm Bá Trình làm tổng giám đốc, có trụ sở ở Hà Nội; là nhà thầu chính, thực hiện phần xây dựng cơ bản, cung cấp thiết bị đợt 1 với giá trị hợp chiếm 90%. Hiện chỉ cơ bản xây xong phần thô là tòa nhà 5 tầng với 1 tầng hầm, 1 tầng tum. Còn Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát là nhà thầu phụ, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, chỉ mới triển khai một số hạng mục nhưng chưa đáng kể.

Điều đáng bất ngờ là ngày 14-5, Công ty Công Thành có văn bản gửi chủ đầu tư xin chấm dứt hợp đồng vì khó khăn về mặt tài chính. Vào ngày 18-7, Trung tâm CNTT TP Huế có quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với liên danh nhà thầu này sau khi được UBND TP Huế đồng ý.

Hiện, Công ty Công Thành vẫn chưa chi trả số tiền vài tỉ đồng cho đơn vị nhận giao khoán thi công cũng như nhiều doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng khác tại TP Huế.

Ông Phương yêu cầu Thanh tra TP Huế xem xét xử lý trách nhiệm Trung tâm CNTT TP Huế (nếu có) theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, xây dựng đối với dự án đầu tư công.