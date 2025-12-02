Vụ "chạy làng" khỏi gói thầu Trung tâm CNTT TP Huế: Tái mời thầu liệu có vượt dự toán?

Ngày 2-12, ông Văn Đức Tiến Hưng, kế toán trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế, cho biết đã thu hồi gần 1 tỉ đồng tiền bảo lãnh hợp đồng gói thầu số 12 dự án tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế của nhà thầu thi công.

Số tiền này đã được đơn vị nộp vào tài khoản ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của Sở Tài chính TP Huế và không được dùng cho việc đầu tư thực hiện, hoàn thành gói thầu nói trên.

Gói thầu số 12 xây tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế ở phường Thanh Thủy



Tháng 12-2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành - Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu thi công gói thầu số 12 với giá gần 34,6 tỉ đồng sau khi giảm thầu 6,4 tỉ đồng. Công Thành là nhà thầu chính, thi công phần xây dựng cơ bản; Hoàng Nhật Phát chỉ thi công phần phòng cháy chữa cháy. Thời gian thực hiện đến ngày 30-6-2025.

Liên danh này đã hoàn thành khối lượng khoảng 44% giá trị hợp đồng, bao gồm cả khối lượng phát sinh. Do Công ty Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công nên ngày 18-7, Trung tâm CNTT TP Huế đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh này.

Dự án "đứng bánh" từ nhiều tháng nay sau khi liên danh nhà thầu "chạy làng".

Chủ đầu tư đã giải ngân được 54% so với giá trị hợp đồng, tương đương gần 18,68 tỉ đồng, trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành chiếm 70,3% và giá trị tạm ứng.

Ông Hưng cho biết đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế cùng tư vấn giám sát đang rà soát kỹ hồ sơ khối lượng thi công phát sinh của nhà thầu với số tiền hơn 1 tỉ đồng để thanh, quyết toán; sau đó sẽ khấu trừ, thu hồi đủ số tiền đã tạm ứng. Việc quyết toán chậm, theo ông Hưng, là vì các bên phải "cân đo, đong đếm" khối lượng.

Gói thầu số 12: Chi phí xây lắp và thiết bị đợt 1 bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe 2 bánh, phòng chống mối mọt, hệ thống cấp điện và toàn bộ thiết bị với giá mời thầu gần 41 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư tiến hành song song các bước để tái khởi động thi công những hạng mục còn lại của gói thầu số 12 nhằm hoàn thành dự án. Theo đó, Trung tâm CNTT TP Huế đã có buổi làm việc với Công ty CP Xây lắp Huế - đơn vị xếp thầu thứ 2 sau liên danh nhà thầu trên. Tuy nhiên, do có nhiều công trình nên doanh nghiệp này từ chối nhận thi công những hạng mục còn lại mà liên danh nhà thầu cũ "chạy làng".

Ông Hưng cho biết theo quy định thì sau khi chấm dứt hợp đồng với Công Thành - Hoàng Nhật Phát, khối lượng còn lại của gói thầu 12 sẽ được "ưu ái" cho những nhà thầu từng tham gia dự thầu nhưng bị trượt.

Mức giá thi công theo giá trị hợp đồng đã ký với liên danh Công Thành - Nhật Phát là 34,6 tỉ đồng. Họ sẽ thực hiện giá trị còn lại sau khi liên danh trúng thầu bỏ dở.

Trong trường hợp nhà thầu kế tiếp không nhận thầu thì sẽ tiến hành các hồ sơ, thủ tục đấu thầu công khai khối lượng còn lại. Tổng kinh phí thi công gói thầu này sẽ không được vượt quá 41 tỉ đồng đã được UBND TP Huế phê duyệt.

Ông Hưng cũng cho biết tại cuộc họp với Thanh tra, Sở Xây dựng, Sở Tài chính thì ý kiến các bên đều khẳng định không có căn cứ, thẩm quyền xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý, triển khai gói thầu số 12.