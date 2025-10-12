Vụ cháy nhà 5 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội: Lý do khiến hậu quả quá thương tâm

Vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến cả 5 người trong gia đình tử vong.

Cơ quan chức năng có lý giải nguyên nhân khiến vụ cháy gây thương vong lớn. Theo thông tin trên Tuổi trẻ online, nguyên nhân đầu tiên là vụ cháy xảy ra vào rạng sáng, thời điểm các nạn nhân đang ngủ say.

Trong khi đó, ngôi nhà không có hệ thống báo cháy tự động nên không phát hiện kịp thời để thoát nạn và tổ chức chữa cháy ban đầu. Vì vậy, cơ quan chức năng xác định chính điều này dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về người vô cùng đáng tiếc.

Sau khi sự việc xảy ra, theo những người hàng xóm kể lại, lúc phát hiện vụ hoả hoạn, người dân xung quanh nhanh chóng phá cửa để cứu người nhưng cửa sắt và cửa kính tầng một đều bị khóa trái, khiến mọi người không thể tiếp cận.

Ngôi nhà nơi xảy vụ hoả hoạn và bên trong tầng 1 - Ảnh: Công an Hà Nội

Nhiều người đã dùng xà beng cố gắng phá hai lớp cửa, đồng thời huy động hàng chục bình chữa cháy mini phun dập lửa. Cư dân tòa chung cư bên cạnh còn dẫn vòi nước xịt sang hỗ trợ, song có thể do tầng 1 có một số xe điện, xe máy xăng và nhiều đồ gia dụng, nên lửa và khói bốc rất mạnh, phun cả ra ngoài khiến mọi người buộc phải lùi lại.

Về ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn được xác định có ban công ra phía ngoài, có lối thoát hiểm phía trên tầng thượng.

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, trước đó phường đã thực hiện các chỉ thị có liên quan của Chính phủ như lắp đặt điểm chữa cháy công cộng tại khu vực dân cư, vận động các hộ dân trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay.

Các hộ gia đình, trong đó có hộ nơi xảy ra cháy, đều đã được tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy

Chiều ngày 11/10, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) vừa có thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy vào sáng sớm, nhiều khả năng các nạn nhân đang ngủ say nên bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài, dù trong nhà có nhiều lối thoát hiểm.

Công an TP Hà Nội cũng có thông tin chính thức về vụ cháy khiến 5 người tử vong. Theo đó, khoảng 5h30 sáng 11/10, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (P07) cùng các đơn vị, lực lượng chức năng và lực lượng PCCC tại chỗ của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: CA Hà Nội

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 04 tầng, 01 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Các lực lượng đã kịp thời triển khai công tác cứu hỏa và dập tắt đám cháy vào lúc 6h15, không để ngọn lửa lan sang các nhà liền kề.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng tìm thấy 5 người tử vong, gồm: ông Ng.Đ.L. (SN 1952); bà H.Th.H. (SN1956, vợ ông L.); anh Ng.H.M. (SN 1982, con trai ông L.); chị Đ.Th.S. (SN 1988, vợ anh M.); cháu Ng.M.V. (SN 2019. con trai anh M.).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc công an thành phố chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Lãnh đạo TP Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch UBND phường và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.



