Vụ chồng đại gia của mỹ nhân phim giờ vàng bị bắt: Tịch thu đấu giá 151 thỏi vàng, 9 xe sang, BTS túi hiệu

Tháng 2/2023, Chiêm Hạo Lễ - chồng đại gia của Vương Lệ Khôn - bị bắt vì lừa đảo hơn 200 người, với số tiền 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng). Theo người tố cáo, chồng Vương Lệ Khôn đã dựa vào nhu cầu muốn mua nhà gần trường học tốt của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Chiêm Hạo Lễ đã bị xét xử vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, vụ án này vẫn chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng vì Chiêm Hạo Lễ và gia đình từ chối khắc phục hậu quả, với lý do không có tiền.

Do đó, cơ quan chức năng phải bán đấu giá những tài sản tịch thu được trong lúc khám xét nhà và công ty của Chiêm Hạo Lễ để lấy tiền khắc phục hậu quả kinh tế cho hàng trăm nạn nhân. Theo công bố của cảnh sát điều tra vào ngày 28/11, họ đã thu giữ số tài sản của Chiêm Hạo Lễ gồm 151 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram; 9 chiếc xe hạng sang; tủ đựng xì gà phiên bản giới hạn với 2.032 điếu xì gà; bộ sưu tập túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ như HERMES, LV, GUCCI và Chanel, rượu vang.

Nhiều tài sản của Chiêm Hạo Lễ - chồng Vương Lệ Khôn - bị tịch thu, mang đi bán đấu giá

Theo tờ Sohu, đến hiện tại, cơ quan chức năng đã bán được 151 thỏi vàng với giá 6,5 triệu NDT (24,2 tỷ đồng), 1 chiếc Rolls-Royce với giá hơn 5 triệu NTD (18,9 tỷ đồng), 1 chiếc Ferrari màu đỏ với giá 4,2 triệu NDT (15,6 tỷ đồng), 1 chiếc túi xách HERMES màu xám với giá 335.000 NDT (gần 1,3 tỷ đồng), tủ xì gà và 2.032 điếu xì gà được bán với giá 13,2 triệu NDT (49,1 tỷ đồng).

Tổng số tiền thu được sau lần bán đấu giá tài sản của chồng Vương Lệ Khôn đợt 1 là 109 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thu về này vẫn là quá ít so với con số 2.700 tỷ mà Chiêm Hạo Lễ đã lừa đảo, không đủ để đền bù thiệt hại kinh tế cho 200 người dân. Hiện, cảnh sát vẫn truy tìm tung tích 600 triệu NDT (2.100 tỷ đồng) mà Chiêm Hạo Lễ đã kịp tẩu tán trước khi bị bắt.

Trong lần bán đấu giá tài sản của Chiêm Hạo Lễ đợt 1, cơ quan chức năng thu về 109 tỷ đồng

Theo tờ Sina, Vương Lệ Khôn đang làm mọi cách để ly hôn Chiêm Hạo Lễ. Nữ diễn viên muốn tháo chạy thật nhanh khỏi người chồng dính án lừa đảo để không phải chịu cảnh nợ nần và giữ sự nghiệp trong showbiz. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể ly dị do chồng đại gia kiên quyết từ chối chấm dứt hôn nhân.

Minh tinh này cũng tuyên bố thẳng với mẹ chồng rằng có tiền cô cũng không bỏ ra khắc phục hậu quả kinh tế cho Chiêm Hạo Lễ mà sẽ dùng tiền đó thuê 1 đội ngũ luật sư giỏi để ly hôn. 1 nạn nhân của chồng Vương Lệ Khôn khốn khổ cho biết ông đã nhiều lần van xin sao nữ này trả tiền cho mình, hoặc báo cáo tung tích số tài sản mà Chiêm Hạo Lễ đã giấu, nhưng luôn bị cô phớt lờ và chặn số liên lạc.

Vương Lệ Khôn đang làm mọi cách để ly hôn Chiêm Hạo Lễ

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2019. Trong thời gian hôn nhân, nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà xa xỉ được tặng, thể hiện cuộc sống giàu sang và sung túc.

Khi chồng bị bắt, Vương Lệ Khôn cũng bị triệu tập điều tra và phong tỏa tài sản. Cô từng bị cáo buộc có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo để mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá, nhà và xe cho nữ diễn viên Trung Quốc. Cụ thể là Vương Lệ Khôn đã được Chiêm Hạo Lễ tặng căn biệt thự 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng).

Trong phòng thẩm vấn, Vương Lệ Khôn phủ nhận liên quan đến các hành vi lừa đảo của Chiêm Hạo Lễ. Cô khẳng định không hề có chuyện bản thân biết chồng làm ăn bất chính nhưng vẫn bao che và nhận lợi ích từ hành động chiếm đoạt tài sản phi pháp của chồng.

Nữ diễn viên đã nộp bản kê khai tài sản cá nhân để chứng minh bản thân vô tội. Trong bản kê tài sản, người đẹp đứng tên duy nhất căn hộ ở Bắc Kinh (Trung Quốc), mua vào năm 2011. Phương tiện di chuyển chỉ có 1 chiếc xe đa dụng MPV. Toàn bộ tài sản giá trị của Lệ Khôn đều có trước hôn nhân với Chiêm Hạo Lễ. Sau khi được kết luận không dính dáng đến vụ án của chồng, Vương Lệ Khôn giữ được sự nghiệp trong showbiz, có thể quay lại đóng phim và dự sự kiện công khai.

Vương Lệ Khôn lao đao vì cáo buộc lừa đảo của chồng

Nguồn: Sina, Sohu



