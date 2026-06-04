Vụ đào móng khiến nhà hàng xóm nứt toác ở Bắc Ninh: Căn nhà đã bị phá dỡ, chốt phương án bồi thường

Liên quan đến sự việc gia đình ông Nguyễn Văn C. (ở số nhà 31, đường Thánh Thiên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình đào móng xây dựng công trình đã khiến ngôi nhà bên cạnh (nhà số 33) bị sụt lún nghiêm trọng gây xôn xao dư luận, nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, ngày 4/6, căn nhà số 33 đã được chủ động phá dỡ an toàn để tránh tự đổ sập, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Căn nhà số 33 mới được sửa sang lại để làm cửa hàng kinh doanh giày dép, túi xách Tuyết Nhung được một thời gian ngắn. Sự cố đã khiến nhiều đồ đạc, hàng hóa của cửa hàng bị hư hỏng và phần lớn không thể sử dụng lại hoặc tiếp tục buôn bán được nữa.

Ông Ngô Chí Thanh, bố của chủ cửa hàng thông tin, rất may vào thời điểm ngôi nhà bị nghiêng nứt, bên trong không có người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là rất lớn.

Cửa hàng giày dép Tuyết Nhung bị nứt toác, sụt lún nghiêm trọng trong quá trình gia đình bên cạnh đào móng xây dựng nhà. (Ảnh: VTC News)

Trên báo VietNamNet thông tin thêm, chủ ngôi nhà bị ảnh hưởng cũng cho biết gia đình và chủ công trình bên cạnh đã thống nhất phương án khắc phục hậu quả. Chủ công trình sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà bị ảnh hưởng theo hiện trạng ban đầu.

Cũng trên VietNamNet, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho hay, địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng dân quân, công an, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn khu vực ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc. Chính quyền địa phương cũng đồng thời tổ chức tháo dỡ công trình có nguy cơ sập đổ.

Về nguyên nhân dẫn đến sự cố trên, ông Thanh thông tin nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến quá trình thi công công trình mới. Ngôi nhà bị ảnh hưởng đã được xây dựng từ nhiều năm trước với kết cấu móng kiểu cũ, còn công trình mới sử dụng phương pháp ép cọc, đào móng sâu, làm ảnh hưởng đến nền đất xung quanh, dẫn đến hiện trường sụt lún, nứt, nghiêng tại nhà liền kề.

Chủ công trình đang thi công sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà bị ảnh hưởng theo hiện trạng ban đầu. (Ảnh: VOV.VN)

Chính quyền phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi hiện trường, bảo vệ tài sản cho người dân, bên cạnh đó, yêu cầu việc khắc phục sự cố phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hộ dân xung quanh.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh gia chủ đứng bên ngoài gào khóc khi chứng kiến ngôi nhà của mình bị nghiêng, có nguy cơ đổ sập lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Ngoài căn nhà số 33 bị nghiêng, khoảng 10 hộ dân lân cận bị ảnh hưởng bởi sự cố trên.

Phường Bắc Giang đã di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và yêu cầu người dân không tiếp cận hiện trường cho đến khi sự cố được xử lý.