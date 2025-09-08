Vụ hóa đơn tiền điện của 2 gia đình bố và con trai giống hệt nhau ở Phú Thọ: Đã có kết quả kiểm tra

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 tờ hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 của hai hộ gia đình ông Nguyễn Đình Mạnh và ông Nguyễn Đức Đoan (bố ông Mạnh), cùng trú tại khu Đồng Phai, xã Việt Hùng, tỉnh Phú Thọ có mức tiêu thụ và số tiền thanh toán giống hệt nhau.

Theo đó, cả 2 tờ hóa đơn tiền điện cho thấy, tháng 8/2025, gia đình ông Mạnh và gia đình ông Đoan tiêu thụ 230 kWh và phải thanh toán số tiền là 572.011 đồng. Thông tin này đã nhận được luồng ý kiến trái chiều. Có người đặt câu hỏi: “Tại sao lại trùng hợp đến như thế?”, có người lại cho rằng: “Dùng điện bằng nhau thì hóa đơn bằng nhau là dễ hiểu”. Bên cạnh đó, cũng có bình luận cho rằng liệu có hay không tình trạng “nhân bản hóa đơn”?

Liên quan đến sự việc này, mới đây, Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê - Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) cho biết đã phối hợp với UBND xã, Công an xã Hùng Việt xác minh, làm rõ thông tin 2 hóa đơn của 2 gia đình giống hệt nhau nói trên, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Hóa đơn tiền điện của gia đình ông Đoan và ông Mạnh giống nhau là do tình cờ có mức tiêu thụ điện trùng nhau. Cả 2 hộ đều đồng thuận, không có ý kiến thắc mắc sau khi được giải thích cụ thể.

Kết quả kiểm tra lịch sử dùng điện của 2 hộ ông Đoan và ông Mạnh trong hai năm 2023 - 2024 và 8 tháng đầu năm 2025 của lực lượng chức năng cho thấy, mức tiêu thụ điện năng của từng hộ hoàn toàn phù hợp với thiết bị sử dụng, không phát hiện bất thường, không có dấu hiệu tăng đột biến hoặc giảm đột ngột.

Về hóa đơn tiền điện tháng 8/2025, Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê cho hay, cả 2 hộ gia đình tình cờ có mức tiêu thụ trùng nhau là 230kWh, dẫn đến số tiền thanh toán giống nhau. Các chỉ số đầu - cuối công tơ và số seri công tơ hoàn toàn khác nhau, không có hiện tượng sao chép hóa đơn. Cả 2 hộ đều đồng thuận, không có ý kiến thắc mắc sau khi được giải thích cụ thể.

Công ty Điện lực Phú Thọ thông tin thêm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và PC Phú Thọ đã triển khai đồng bộ hệ thống công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa. Nguy cơ can thiệp thủ công bị loại bỏ do chỉ số điện được ghi nhận tự động, theo ngày giờ cố định và truyền về trung tâm tính toán hóa đơn.

Ngoài ra, ngành điện cũng áp dụng cơ chế kiểm soát sai số. Nếu sản lượng điện tháng này biến động trên ±30% so với tháng trước, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để nhân viên kiểm tra, phúc tra trước khi phát hành hóa đơn đến khách hàng.