Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ học sinh không học kỹ năng phải đón về trước 15 giờ: Hiệu trưởng lên tiếng

26-09-2025 - 10:55 AM | Xã hội

Hiệu trưởng Trường THCS Tân Đông Hiệp cho biết đã thông báo với phụ huynh về việc các em không đăng ký học kỹ năng sẽ xuống phòng thư viện đọc sách

Trưa 25-9, liên quan đến phản ánh của Báo Người Lao Động về việc phụ huynh than phiền nếu không cho con học các môn kỹ năng thì phải đón về trước 15 giờ, lãnh đạo Trường THCS Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã có những trao đổi ban đầu.

Liên hệ tới Báo Người Lao Động, cô Nguyễn Thị Kim Phụng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc đăng ký học thêm các môn kỹ năng tại nhà trường là hoàn toàn tự nguyện.

"Hiện nay, có hơn 100 em tại trường không đăng ký học thêm môn kỹ năng" - cô Phụng thông tin.

Nữ hiệu trưởng này cho hay đáng lẽ đầu tuần này đã cho các em chính thức học những môn này. Tuy nhiên, do nhà trường đang hoàn thiện cơ sở vật chất, giáo viên cũng thiếu nên chưa sắp xếp được, dự kiến qua tuần sẽ bố trí cho các em học.

Vụ học sinh không học kỹ năng phải đón về trước 15 giờ: Hiệu trưởng lên tiếng- Ảnh 1.

Trường THCS Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An, TP HCM (Ảnh: nhà trường)

Cô Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết trong hôm nay và ngày mai, sẽ cho các em về muộn sau 16 giờ, chứ không phải 14 giờ 50 phút như mọi hôm nữa.

"Sau khi các em vào học chính thức các môn học kỹ năng, nhà trường đã sắp xếp cho những em không đăng ký xuống phòng thư viện đọc sách hoặc có phòng riêng cho các em ôn tập, tất cả các em đều tan học cùng một lúc" - cô Phượng nói.

Liên quan đến việc trang bị thêm các môn học kỹ năng cho học sinh, một lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP HCM cho rằng cần tạo ra sự công bằng cho các em học sinh trong việc tiếp cận những môn học này.

Theo lãnh đạo này, ở TP HCM, con công nhân lao động chiếm số lượng rất lớn, có nhiều người đời sống còn gặp khó khăn nên việc đóng số tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng với họ rất lớn.

Nếu không cho con học thì sợ thua thiệt với bạn bè hoặc phải đón về sớm. Do đó, cần nghiên cứu theo hướng hỗ trợ miễn phí các môn học kỹ năng trong trường học để các em học sinh đều được tiếp cận những kỹ năng cần thiết phải có, không để em nào bị thua thiệt bạn bè.

Trước đó, phản ánh đến Báo Người Lao Động, một phụ huynh ở TP HCM cho biết gần 1 tháng nay, vợ chồng chị phải thay phiên nghỉ một buổi chiều để đón con, vì cháu phải tan học trước 15 giờ, trong khi như mọi năm cháu học bán trú đến 16 giờ 30 phút mới ra.

Việc này gây ra nhiều khó khăn, vì đa phần phụ huynh của trường là công nhân lao động, khó xin nghỉ ngang để đi đón con.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh Nổi bật

Bộ Tài chính, Cục Thuế liên tiếp cảnh báo khẩn tới tất cả người dân

Bộ Tài chính, Cục Thuế liên tiếp cảnh báo khẩn tới tất cả người dân Nổi bật

Bắt tạm giam Trần Thị Vân

Bắt tạm giam Trần Thị Vân

09:57 , 26/09/2025
Chờ cấp lại giấy phép lái xe có được đi lại trên đường không?

Chờ cấp lại giấy phép lái xe có được đi lại trên đường không?

09:33 , 26/09/2025
Chỉ trong 12 giờ, camera AI phát hiện hơn 1.400 phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội

Chỉ trong 12 giờ, camera AI phát hiện hơn 1.400 phương tiện vượt đèn đỏ tại Hà Nội

09:20 , 26/09/2025
Việt Nam sở hữu loại cá quý hiếm được mệnh danh là “báu vật ” dưới nước: Thế giới chỉ 2 quốc gia có

Việt Nam sở hữu loại cá quý hiếm được mệnh danh là “báu vật ” dưới nước: Thế giới chỉ 2 quốc gia có

09:05 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên