Vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi: Bắt giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

04-10-2025 - 07:25 AM | Sống

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đăng Giáp, bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ máy hỏng nhưng 255 bệnh nhân vẫn được kê khai tán sỏi.

Vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi: Bắt giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đăng Giáp. Ảnh: Cắt từ màn hình

Tối 3/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên .

Ông Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn các quyết định trên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của bệnh viện) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng các cá nhân vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình.

Công an ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.

20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm y tế, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của của các can gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan.

Theo Minh Minh

VTC NEWS

