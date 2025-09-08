Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ khách hàng bị chủ nha khoa hành hung, đập tài sản: Nạn nhân phải vào viện điều trị, hoảng loạn kể nguyên nhân

08-09-2025 - 11:30 AM | Xã hội

Tìm đến cơ sở nha khoa để phản ánh về sự cố niềng răng, chị T. bị bác sĩ C. dùng gậy đe dọa, kéo ngã, giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà.

Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) cho biết đang xác minh, xử lý thông tin liên quan clip lan truyền trên mạng về vụ xô xát tại một phòng khám nha khoa trên địa bàn phường, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin.

Theo đó, mạng xã hội ngày 7/9 lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 người phụ nữ bị 1 bác sĩ có hành động hành hung, chửi bới, đập phá tài sản.

Vụ khách hàng bị chủ nha khoa hành hung, đập tài sản: Nạn nhân phải vào viện điều trị, hoảng loạn kể nguyên nhân- Ảnh 1.

Nữ bác sĩ hành hung khách hàng ngay tại cơ sở nha khoa

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào ngày 3/9, tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghĩ (phường Hạnh Thông, TPHCM).

Được biết, nạn nhân là chị N.T.T.T. (SN 1994, quê Đắk Lắk), khách hàng cũ của cơ sở nha khoa này.

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị T. chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc bị bà N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) hành hung, đập vỡ điện thoại.

Vụ khách hàng bị chủ nha khoa hành hung, đập tài sản: Nạn nhân phải vào viện điều trị, hoảng loạn kể nguyên nhân- Ảnh 2.

Chị T. cho biết, năm 2021, chị đến cơ sở nói trên để niềng răng. Đến năm 2023, chị phát hiện răng có dấu hiệu bị nghiêng vào trong nên hỏi bà C. về vấn đề này. Thời điểm trên, bà C. trấn an rằng không có gì đáng lo nên chị T. vẫn tin tưởng.

Tháng 5 vừa qua, thấy răng mình nghiêng vào nhiều hơn, chị T. đến cơ sở nha khoa khác để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị T. bị tiêu xương răng, cần tháo niềng sớm. Chị T. trao đổi lại với bà C. ngay sau đó.

Đến tháng 8, chị T. được cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tháo niềng. Kể từ lúc đó, hàm răng của chị T. bị nghiêng vào trong, thiếu thẩm mỹ.

Vụ khách hàng bị chủ nha khoa hành hung, đập tài sản: Nạn nhân phải vào viện điều trị, hoảng loạn kể nguyên nhân- Ảnh 3.

Sau nhiều lần liên hệ chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh về sự cố trên, chị T. vẫn không nhận được phản hồi. Đến chiều 3/9, chị T. cùng một người bạn đến phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, yêu cầu gặp chủ cơ sở để trao đổi về phương án điều trị.

Sau khi lời qua tiếng lại, chị T. cầm điện thoại quay clip thì bất ngờ bị bà C. dùng gậy đe dọa, kéo ngã và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Người bạn đi cùng lên tiếng căn ngăn cũng bị bà C. tác động.

“Lúc đó, tôi hoảng sợ, không nghĩ một bác sĩ lại có hành động côn đồ như vậy. Vụ việc khiến tôi bị đa chấn thương, phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của tôi cũng bị bà C. làm hỏng”, chị T. nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã đến trụ sở công an trình báo.

Hiện công an phường Hạnh Thông đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà

Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội hầu toà Nổi bật

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm Nổi bật

Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch TP Đà Nẵng

Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch TP Đà Nẵng

11:08 , 08/09/2025
Cận cảnh "trăng máu" siêu hiếm gặp vào đêm 7/9 tại Hà Nội

Cận cảnh "trăng máu" siêu hiếm gặp vào đêm 7/9 tại Hà Nội

09:41 , 08/09/2025
Mạnh "gỗ" giữ vai trò gì trong băng nhóm tội phạm của "trùm giang hồ" Vi "ngộ"?

Mạnh "gỗ" giữ vai trò gì trong băng nhóm tội phạm của "trùm giang hồ" Vi "ngộ"?

08:38 , 08/09/2025
5 tờ vé trúng độc đắc 10 tỉ gây xôn xao MXH: Phía đại lý tiết lộ thông tin gì?

5 tờ vé trúng độc đắc 10 tỉ gây xôn xao MXH: Phía đại lý tiết lộ thông tin gì?

08:34 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên