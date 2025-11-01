Vụ khai khống vốn 42.000 tỷ đồng, thổi phồng lợi nhuận,... để mời đầu tư: Cơ quan điều tra tìm người bị hại

Ảnh minh họa

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP nước GMT và các tổ chức liên quan.

Trước đó, ngày 21/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh tạm giam (đã được VKSND tối cao phê chuẩn) đối với: Sỹ Anh Tuyên (SN 1976); trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội (nay là xã Phú Cát, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT); Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội (nay là phường Ngọc Khánh, Hà Nội), Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT; Tổng Giám đốc Công ty CP nước Vạn Xuân; Trần Trí Trung (SN 1983; trú tại TP.HCM); Phó Tổng Giám đốc Công ty CP nước GMT; Giám đốc Công ty CP nước GMT - Miền Nam Bộ để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung và một số cá nhân khác thành lập, điều hành hoạt động của Công ty CP nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong "hệ sinh thái GMT" hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp. Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng đã tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty CP nước GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống; hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp...

Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác.

Ngày 17/7/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã đăng thông báo tìm bị hại trong vụ án trên (lần 1).

Để đảm bảo thời hạn điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục thông báo (lần 2) và đề nghị các cá nhân và tổ chức là bị hại của các đối tượng trên đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an (địa chỉ: Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án (liên hệ Điều tra viên Lương Văn Tuấn, SĐT 0692342431).

Trường hợp người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan ANĐT Bộ Công an không có cơ sở xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.



