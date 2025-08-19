Vụ lùm xùm tranh chấp tài sản giữa gia đình Đức Tiến: Mẹ chồng muốn con dâu chia 50% tài sản tại Mỹ

Hơn 1 năm trước, diễn viên Đức Tiến qua đời tại Mỹ vì bị nhồi máu cơ tim, hưởng dương 44 tuổi. Vụ lùm xùm vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ giữa vợ và mẹ Đức Tiến gây xôn xao mạng xã hội trong suốt thời gian qua.

Trên kênh YouTube Đức Tiến Official, Hoa hậu Bình Phương tổ chức phiên livestream nói về vụ kiện xảy ra với mẹ chồng. Vợ cố diễn viên Đức Tiến cho biết mẹ chồng không chỉ muốn phân chia tài sản ở Việt Nam mà còn muốn lấy 50% tài sản bên Mỹ.

Cô chia sẻ: "Vấn đề ở đây là tuy mẹ thừa hiểu mình là người bỏ tiền ra mua đất, xây nhà cưới con trai của mẹ. Vì vừa xây xong thì 3 tháng sau tụi em làm đám cưới thì làm sao nói là không biết. Nhưng cái sốc ở đây hơn nữa là ngày hôm 14 phải là ngày hòa giải.

Trong đơn có nói là bị đơn sẽ được 1 con số nào đó nhưng mình trên tinh thần là sẽ cho con số cao hơn nhiều. Mình đã chuẩn bị tinh thần đưa ra đề nghị nhưng phía bị đơn đưa ra đơn kháng cáo muốn lấy 50% tài sản của bên Mỹ về Việt Nam để phân chia. Không chỉ riêng tài sản ở Việt Nam mà còn muốn lấy nhà bên Mỹ tuy mua sau thời kỳ hôn nhân".

Bình Phương - vợ cố diễn viên Đức Tiến chia sẻ về vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng

Cô cho biết mẹ Đức Tiến đã gửi đơn kháng cáo, muốn chia 50% tài sản ở Mỹ

Theo đơn khởi kiện, Hoa hậu Nguyễn Bình Phương cho rằng cố diễn viên Đức Tiến đã để lại di chúc tại Mỹ cho cô được sở hữu nhà đất tại Việt Nam. Mẹ cố diễn viên sẽ được nhận một phần thừa kế của cố diễn viên với số tiền hơn 666 triệu đồng. Tuy nhiên, phía gia đình cố diễn viên chưa thực hiện phân chia tài sản theo di chúc này.

Trong khi đó, mẹ cố diễn viên cũng phản tố, yêu cầu tòa án không công nhận bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ngày 9/8/2023 tại Mỹ, đồng thời đề nghị tòa xác định nhà đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức, TPHCM) là tài sản chung của bà và cố diễn viên. Bà được thừa kế 50% giá trị căn nhà.

Theo mẹ cố diễn viên, căn nhà tại TP Thủ Đức được bà và con trai mua vào năm 2009. Do bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, hơn nữa không am hiểu pháp luật nên đã để một mình Đức Tiến đại diện giao dịch và đứng tên, nhằm thuận tiện cho việc làm thủ tục.

Theo Bình Phương, Đức Tiến đã để lại di chúc cho cô được sở hữu căn nhà tại TP Thủ Đức và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Trên sóng livestream, Bình Phương vừa qua còn chia sẻ dự định về việc sẽ mang thai lần thứ 2 trong thời gian tới khi có đủ tài chính. "Phôi hiện đang giữ ở Việt Nam nên mình đang rất suy nghĩ xem. Hành trình 1 mình trải qua có anh Tiến còn cực như vậy nên hiện vẫn đang phân vân. Nếu mà mình ổn định, trả được phần tiền nợ của anh Tiến bên này, xong ổn định tài chính thì sẽ cố gắng", cô cho hay.

Siêu mẫu Đức Tiến kết hôn với Hoa hậu Dallas Bình Phương năm 2009. Cả hai sau đó sang Mỹ định cư và có chung một con gái, chào đời vào tháng 7/2020. Tháng 5/2024, cố diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ do nhồi máu cơ tim.

Bình Phương dự định sẽ có con thứ 2 nếu có đủ điều kiện kinh tế