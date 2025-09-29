Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ môi giới trèo cả lên bàn giật phiếu mua căn hộ ở TP HCM, chủ đầu tư nói "Chỉ là một khoảnh khắc ngắn"

29-09-2025 - 16:50 PM | Bất động sản

Nhiều người vừa tranh giành, xô đẩy nhau tạo nên khung cảnh nhốn nháo tại buổi mở bán căn hộ.

Vụ môi giới trèo cả lên bàn giật phiếu mua căn hộ ở TP HCM, chủ đầu tư nói "Chỉ là một khoảnh khắc ngắn"- Ảnh 1.

Sự kiện mở bán dự án căn hộ Orchard Grand (thuộc dự án Sycamore, tọa lạc tại Đại lộ Hùng Vương, phường Bình Dương, TP HCM, với giá bán từ 58 triệu đồng/m2) vào ngày 28/9 đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi một đoạn video ghi lại cảnh môi giới chen lấn, xô đẩy, thậm chí trèo lên bàn để giành giật tờ giấy màu xanh (được cho là phiếu mua căn hộ) được lan truyền rộng rãi.

Trong video, nhiều người vừa tranh giành, xô đẩy nhau, vừa la hét, tạo nên khung cảnh nhốn nháo tại buổi mở bán. Không ít bình luận cho rằng nhóm người trên đang "diễn" và "dàn cảnh" để gây "sốt ảo" thị trường bất động sản.

Vụ môi giới trèo cả lên bàn giật phiếu mua căn hộ ở TP HCM, chủ đầu tư nói "Chỉ là một khoảnh khắc ngắn"- Ảnh 2.

Các nhân viên môi giới giành giật phiếu mua căn hộ. Ảnh cắt từ clip

Sáng ngày 29/9, CapitaLand Development (Singapore), chủ đầu tư dự án, đã chính thức lên tiếng xác nhận video này liên quan đến sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand của tập đoàn. Doanh nghiệp cho biết sự kiện ra mắt dự án thu hút hơn 950 lượt người tham dự và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ ngay trong ngày đầu mở bán.

CapitaLand giải thích rằng đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày, khi một nhóm người tham gia cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ. Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự đã được tăng cường để kiểm soát và ổn định tình hình. Chủ đầu tư khẳng định sự việc đã được xử lý kịp thời và sự kiện sau đó tiếp tục diễn ra trong trật tự. Đặt an toàn là ưu tiên hàng đầu, CapitaLand cũng thông báo đang rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa những tình huống tương tự trong tương lai.

Orchard Grand thuộc dự án Sycamore quy mô 18,9 ha, do CapitaLand Development Vietnam phối hợp Tập đoàn UOA phát triển trên đại lộ Hùng Vương, phường Bình Dương, TP HCM.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.500 căn hộ thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 13.000 cư dân. Tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

CapitaLand Development (CLD) là đơn vị phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, sở hữu danh mục đầu tư khoảng 21,3 tỷ SGD tính đến ngày 30/6. Doanh nghiệp tập trung ba thị trường trọng điểm gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, phát triển đa dạng loại hình như dự án phức hợp, trung tâm thương mại, văn phòng, lưu trú, căn hộ, nhà ở, khu công nghiệp, hậu cần và trung tâm dữ liệu.

Theo H. Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ, rộng 75 ha nằm cạnh khu biệt thự hơn 1 tỷ đồng mỗi m2, đắt đỏ nhất Hà Nội

Hà Nội sắp có KĐT 20.000 tỷ, rộng 75 ha nằm cạnh khu biệt thự hơn 1 tỷ đồng mỗi m2, đắt đỏ nhất Hà Nội Nổi bật

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã

Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã Nổi bật

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Có nhiều dấu hiệu phức tạp

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Có nhiều dấu hiệu phức tạp

16:47 , 29/09/2025
TPHCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hoạt động từ 1/10

TPHCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hoạt động từ 1/10

16:46 , 29/09/2025
One Era: Dự án hứa hẹn một cuộc sống vạn tiềm năng

One Era: Dự án hứa hẹn một cuộc sống vạn tiềm năng

16:00 , 29/09/2025
Khu công nghiệp mới tại Hải Phòng: Điểm nối chiến lược đón dòng vốn FDI

Khu công nghiệp mới tại Hải Phòng: Điểm nối chiến lược đón dòng vốn FDI

15:00 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên