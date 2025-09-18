Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đấm: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ

18-09-2025 - 15:56 PM | Sống

Nam nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách đánh ngã sau khi nhiều lần lịch sự nhắc nhở nhóm này không hút thuốc trong không gian kín.

Ngày 18/9, Công an đang xác minh vụ việc nam nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hành hung ngay trong lúc làm việc. Nạn nhân là anh Đức (28 tuổi), con trai chủ quán cà phê, bị đánh vào mặt đến mức ngã xuống sàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc anh nhắc nhở khách không hút thuốc lá trong không gian kín.

Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đấm: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ- Ảnh 1.

Hình ảnh 1 trong số các vị khách đang hút tẩu thuốc trong quán do camera an ninh ghi lại (Ảnh cắt từ clip)

Trưa cùng ngày, chia sẻ thêm với chúng tôi, nam nhân viên của quán cà phê cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc ngày hôm đó cho biết, "Lúc ban đầu anh Đức có chạy qua nói với tôi rằng "có người hút thuốc ở trong quán kìa". Tôi chỉ nghĩ là người dân ở đây cũng có ý thức mà, chắc người ta chỉ hút mấy cái thuốc lá không mùi thôi. 
Nhưng lúc sau, tôi lại nghe anh Đức nói, "Không, anh nhìn thấy cái tẩu kia kìa".

Một lúc sau, tụi em có nghe thấy mùi thuốc, mùi lửa... nên anh Đức có lại gần nhắc nhở lần đầu tiên là "Anh ơi, quán em không cho hút thuốc ở trong này đâu ạ. Đây là không gian kín ạ". Tuy nhiên, mấy vị khách đó đều không có phản ứng gì". 

Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đấm: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ- Ảnh 2.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc

Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đấm: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ- Ảnh 3.

Vị trí nhóm khách đã ngồi trước đó

Theo nam nhân viên chứng kiến cho biết, sau khi tiến lại nhắc nhở lần thứ 2, anh Đức còn đi đốt nên thơm bên trong quán để át đi mùi thuốc lá. "Em vào bên trong quán vẫn tiếp tục nghe anh Đức nhắc lần 2 là "Các anh ơi, quán em không cho phép hút thuốc đâu". Và em còn nghe thấy 1 người trong nhóm khách nói vọng lại là ''vâng ạ". 

Sau lúc đó thì em đi ngủ. Mãi lúc người kia xông hẳn vào trong quầy hành hung, đánh anh Đ. thì em mới bừng tỉnh"

Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đấm: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ- Ảnh 4.

Chia sẻ về tình trạng của Đ. sau khi bị đánh, nam nhân viên cho biết, "Anh Đức bị đau, nằm gục ở sàn. Em vùng dậy ra can ngăn thì anh kia đi ra ngoài, tiếp tục ngồi uống nước chứ không hề xin lỗi. 
Trong sáng nay tôi cũng chưa thấy vị khách nào trong nhóm khách đó đến quán để xin lỗi hay giải quyết như bài đăng trên mạng xã hội". 

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết con trai ông là anh N.M.Đức (28 tuổi) chính là nạn nhân trong vụ việc.

Theo ông M., khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9, tại quán cà phê của gia đình, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán nhà ông. Trong số này có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".

Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đấm: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ- Ảnh 5.

Nam thanh niên hành hung nhân viên thu ngân. Ảnh: Gif

Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán. Vụ việc khiến anh Đ. bị ù tai, đau vùng mặt bên trái, phải nghỉ ngơi trên tầng 2, không thể tiếp tục công việc.

Sau vụ việc, gia đình nhà ông M. đã làm đơn trình báo lên Công an phường Vĩnh Tuy.

Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được

61 năm trước, từng có 1 người Việt đỉnh như thế này: Làm được điều mà đến nay xác suất chỉ khoảng 0,15% du học sinh ở Mỹ làm được Nổi bật

Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép

Vệ sĩ số 1 của Trung Quốc từng bảo vệ cả Warren Buffett: Xuất thân từ thế gia võ thuật, chỉ cần 1 chiếc đũa để xuyên thủng tấm thép Nổi bật

Sự khác biệt giữa một đứa trẻ "hư" và một đứa trẻ "ngoan" khi chúng lớn lên là gì?

Sự khác biệt giữa một đứa trẻ "hư" và một đứa trẻ "ngoan" khi chúng lớn lên là gì?

15:53 , 18/09/2025
Dinh dưỡng học đường: Khi “tùy chọn” cần trở thành “bắt buộc” để cải thiện tầm vóc thế hệ trẻ

Dinh dưỡng học đường: Khi “tùy chọn” cần trở thành “bắt buộc” để cải thiện tầm vóc thế hệ trẻ

15:30 , 18/09/2025
Lan Phương lần đầu công khai học phí KHỦNG của 2 con gái: Nghe mà toát mồ hôi, đúng là người có thu nhập 7 tỷ/năm!

Lan Phương lần đầu công khai học phí KHỦNG của 2 con gái: Nghe mà toát mồ hôi, đúng là người có thu nhập 7 tỷ/năm!

15:17 , 18/09/2025
Bài phát biểu "chạm nỗi lòng tuổi trung niên", 700 người cười nghiêng ngả: Hãy yêu thương bản thân đi, vì "linh kiện" thay thế đắt cắt cổ, mà... hết hàng từ lâu rồi!

Bài phát biểu "chạm nỗi lòng tuổi trung niên", 700 người cười nghiêng ngả: Hãy yêu thương bản thân đi, vì "linh kiện" thay thế đắt cắt cổ, mà... hết hàng từ lâu rồi!

14:59 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên