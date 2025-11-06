Vụ nam sinh lớp 8 bị bạn hất xuống hồ nước: Hiệu trưởng tiết lộ về 2 em khi ở trường, lớp

Sự việc nam sinh học lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) bị bạn cùng lớp đẩy xuống hồ nước, xảy ra chiều 5/11 đang khiến dư luận bàng hoàng.

Trao đổi trên báo Dân trí sáng 6/11, bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết, nhà trường đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc trên. Nữ hiệu trưởng xác nhận vụ việc có thật và cả 2 nam sinh đều là học sinh của trường. Trước khi hất bạn xuống hồ nước, nam sinh đã dùng vật sắc nhọn để tấn công nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và gia đình nạn nhân đã đưa nam sinh bị thương tới bệnh viện cấp cứu. Ban đầu ghi nhận, nạn nhân bị thương ở phần mô mềm. Nam sinh sau đó được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức để thăm khám trong đêm 5/11. Đến sáng 6/11, em đã được đưa về theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai.

Nạn nhân hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai. (Ảnh: Dân trí)

Bà Hà thông tin thêm, ở lớp, 2 em đều là học sinh ngoan và chơi thân thiết với nhau, hai gia đình cũng chơi thân với nhau. Khi ở trường lớp, nam sinh có hành vi hất bạn xuống hồ cũng không có biểu hiện bất thường hay tăng động. Về việc em này có bệnh hay không, cơ quan chức năng sẽ có kết luận sau.

Theo nữ hiệu trưởng, sau sự việc, bố của nam sinh có hành vi hất bạn xuống hồ nước đã đưa con trai tới cơ quan công an để trình báo. Nhà trường đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, chờ kết luận chính thức về sự việc.

Gia đình nạn nhân sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng

Cũng trong sáng nay, chia sẻ với báo VTC News, anh T. - bố của nạn nhân cho biết chiều qua khi đang đi đón con trai út thì nhận được cuộc gọi báo con trai lớn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Khi vào bệnh viện, vợ chồng anh T. nhìn thấy chiếc áo trắng đồng phục thấm máu của con được thay ra, đặt ở góc phòng. Vợ anh T. không chịu nổi, ngất đi, phải cấp cứu.

Khi biết con bị bạn hành hung, hất xuống hồ nước, anh T. rất bàng hoàng. 2 con vốn chơi thân với nhau nên anh T. không ngờ lạ có chuyện này xảy ra. Vào buổi sáng trước khi xảy ra sự việc, con trai anh T. vẫn đi học bình thường, không có biểu hiện lạ. Theo lời người bố, khi bị bạn ghì cổ, con trai anh còn nghĩ là bạn đang đùa.

Hiện, sức khỏe con trai anh T. đã ổn định song bác sĩ khuyến cáo gia đình cần theo dõi thêm tâm lý của bé để tránh ám ảnh sau sự cố.

Camera ghi lại cảnh nam sinh lớp 8 hất bạn xuống hồ.

Anh T. chỉ mong con sớm bình phục, ổn định tinh thần để trở lại trường. Nam phụ huynh bày tỏ sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng ngành giáo dục vào cuộc để nạn bạo lực không còn là nỗi ám ảnh đối với các em học sinh.

Đối với nam sinh gây thương tích cho con mình, anh T. bày tỏ nếu cháu này bị tăng động, gia đình cũng mong muốn nhà trường cũng như ngành giáo dục có những chế tài, biện pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 8 hất bạn xuống hồ nước rồi bỏ đi. Ông Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Lào Cai thông tin, theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai bên cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc mất bình tĩnh, nam sinh đã nhấc và đẩy bạn xuống hồ, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.



