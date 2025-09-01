Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ nam thanh niên 23 tuổi chết bất thường trên giường ngủ: Bắt bảo vệ Lý Hoàng Nam

01-09-2025 - 16:31 PM | Xã hội

Lý Hoàng Nam là nghi phạm dùng dây thừng siết cổ anh em họ tử vong tại xã Châu Thành.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, trước đó một ngày, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Châu Thành về vụ người dân phát hiện anh H.V.S., 23 tuổi, trú tại xã Châu Thành (tỉnh An Giang) chết bất thường trên giường ngủ, trên cổ có vết hằn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân và truy xét đối tượng gây án.

Vụ nam thanh niên 23 tuổi chết bất thường trên giường ngủ: Bắt bảo vệ Lý Hoàng Nam- Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Lý Nam (Ảnh: Công an An Giang).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lý Hoàng Nam, 23 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hòa có mối quan hệ anh em bà con cô cậu với anh S. và hiện làm bảo vệ cho một công ty tại phường Rạch Giá.

Khoảng 22h ngày 28/8, Nam từ Rạch Giá về nhà anh S. để thắp hương cúng bà ngoại. Thời điểm này, trong nhà anh S. còn có 2 em gái ruột của anh S. là H. (18 tuổi) và T. (14 tuổi). 

Do bực tức vì em H. thất hứa việc dẫn Nam đi Rạch Giá chơi, Nam đã lấy dao kề vào cổ em H., chất vấn lý do thất hứa và có hành vi sàm sỡ em H. 

Bị em H. phản ứng, anh S. nghe thấy liền can ngăn nên Nam dừng lại. 

Đến khoảng 1h sáng ngày 29/8, khi đang ngủ chung giường với anh S., Nam phát hiện một sợi dây thừng dài khoảng 1m để trên đầu giường. Nam liền cầm dây thừng kề vào cổ anh S.; anh S. tưởng Nam đùa giỡn nên không phản ứng. 

Sau đó, Nam ngồi đè lên người, dùng dây siết cổ anh S. Khoảng hơn 1 phút sau, thấy anh S. nằm bất động, Nam buông tay, kéo mền trùm gần kín mặt anh S. rồi xuống võng nằm.

Đến khoảng 4h cùng ngày, Nam về nhà trọ thuộc phường Rạch Giá để thay đồ đi làm. 

Đến 7h30', Nam đến Công an xã Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

