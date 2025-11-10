Vụ nghi ngộ độc tại quán bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM: Tăng lên 235 ca từ 13 bệnh viện

Theo thông tin từ báo Lao động, liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại hệ thống tiệm bánh mì cóc cô Bích, sáng 10/11, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TPHCM thông tin, tính đến 8h cùng ngày, có 235 ca từ 13 bệnh viện, trong đó, có 96 ca đang điều trị nội trú. Hiện đa số các ca bệnh tạm ổn định, 1 ca nặng do bệnh nền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh viện Quân Y 175 có 131 ca, trong đó, 23 ca đang điều trị nội trú, không còn ca nặng. Bệnh viện đa khoa Tâm Anh có 26 ca, trong đó, 13 ca đang điều trị nội trú.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 52 ca, trong đó, 34 ca đang điều trị nội trú, 1 ca cấy máu dương tính Salmonella, 1 ca bệnh nặng nhập Hồi sức tích cực, thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính là bệnh nền.

Hàng loạt người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hệ thống tiệm bánh mì cóc cô Bích. Ảnh: Nguyễn Ly

Bệnh viện Bình Dân có 1 ca, đã xuất viện. Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình có 1 ca là thai phụ 28 tuổi, đang điều trị nội trú. Hiện thai phụ ổn, không sốt, sinh hiệu ổn, không đau bụng, tim thai bình thường.

Bệnh viện quốc tế Becamex có 9 ca đang điều trị nội trú, chưa ghi nhận trường hợp nặng. Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây có 7 ca đang điều trị nội trú, không có ca nặng.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn có 1 ca điều trị nội trú. Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội có 1 ca điều trị nội trú. Bệnh viện Nhi đồng 2 có 2 ca điều trị nội trú.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 1 (phường Chợ Lớn) có 2 ca, trong đó, 1 ca đã chuyển về Bệnh viện Thống Nhất điều trị, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 (phường Phú Nhuận) có 2 ca, đang điều trị nội trú, hiện hết nôn ói, hết tiêu chảy, còn đau bụng.

Bệnh viện Nhân dân 115 có 1 ca, ăn bánh mì ở chi nhánh 2 Lê Quang Định 4 ngày trước, nôn ói nhiều lần, đau quặn bụng, tiêu phân lỏng và sốt nóng lạnh 2 ngày nay, hiện xin về nhà điều trị ngoại trú.

Bác sĩ thăm khám, xử trí cho người bệnh bị tiêu chảy, nôn ói nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cung cấp

Trước đó, Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành, bao gồm: bù nước – điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh. Nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có. Các bệnh viện đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ Y, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Các bệnh viện thu dung điều trị đã phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM để phục vụ công tác truy xuất và xác minh. Được biết, Sở An toàn Thực phẩm đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao các bệnh viện Quân Y 175, Nhân Dân Gia Định và Tâm Anh đã kịp thời thu dung và điều trị các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì theo đúng phác đồ điều trị. Trước đó, ngày 29/4, Sở Y tế TP. HCM đã ban hành phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm và tổ chức tập huấn cho tất cả các bệnh viện trên địa bàn nhằm thống nhất cách xử lý khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.