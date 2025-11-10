Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì cóc cô Bích: Thêm 64 người bị ngộ độc

Ngày 10-11, Sở Y tế TP HCM cho biết tính đến 8 giờ sáng nay đã có thêm 64 trường hợp ngộ độc liên quan sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích, tổng cộng đã có 235 ca, trong đó 96 ca đang điều trị nội trú.



Các trường hợp ngộ độc đang được điều trị tại 13 bệnh viện. Hiện đa số các ca bệnh tạm ổn định, 1 ca nặng do bệnh nền đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hiện các bệnh nhân được điều trị cụ thể tại các bệnh viện như sau:

Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc cô Bích đến khám và nhập viện điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đa số các ca bệnh ăn bánh mì ở chi nhánh 1 Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông)

Bệnh viện Quân Y 175: 131 ca. Trong đó, 23 ca đang điều trị nội trú, còn lại đã khỏi hoặc cho về điều trị ngoại trú. Hiện không còn ca nặng.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 26 ca (có 1 ca ăn bánh mì ở chi nhánh 2). Hiện còn 13 trường hợp đang tiếp tục điều trị nội trú tại Khoa Tiêu hoá (trong đó có 1 ca lúc đầu nằm Hồi sức tích cực ICU, hiện tạm ổn chuyển về nằm tại Khoa Tiêu hoá).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định: 52 ca (có 8 ca ăn bánh mì ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú 34 ca. Có 1 ca vào viện ngày 5-11, cấy máu dương tính Salmonella, kháng sinh đồ nhạy kháng sinh đang điều trị. Có 1 ca bệnh nặng nhập Khoa Hồi sức tích cực, thở máy vì suy hô hấp do viêm phổi, nguyên nhân chính là bệnh nền.

Bệnh viện Bình Dân: 1 ca, hiện đã ổn và đã xuất viện.

Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình: 1 ca, là thai phụ 28 tuổi, thai 34 tuần 2 ngày, đang điều trị nội trú. Hiện thai phụ ổn, không sốt, sinh hiệu ổn, không đau bụng. Cử động thai bình thường. Tim thai bình thường.

Bệnh viện Quốc tế Becamex: 9 ca. Tất cả đang điều trị nội trú. Chưa ghi nhận trường hợp nặng.

Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây: 7 ca (có 1 ca ăn bánh mì ở chi nhánh 2), hiện đang điều trị nội trú. Không có ca nặng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn: 1 ca, hiện đang điều trị nội trú. Không nặng.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội: 1 ca, hiện đang điều trị nội trú. Không nặng.

Bệnh viện Nhi Đồng 2: 2 ca, hiện đang điều trị nội trú. Không có ca nặng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 1, 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP HCM): 2 ca, không nặng, trong đó 1 ca đã chuyển về Bệnh viện Thống Nhất điều trị, 1 ca chuyển Bệnh viện Trung Mỹ Tây).

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (cơ sở 3, 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TP HCM): 2 ca, đang điều trị nội trú, hiện hết nôn ói, hết tiêu chảy, còn đau bụng.

Bệnh viện Nhân dân 115: 1 ca, ăn bánh mì ở chi nhánh 2 Lê Quang Định 4 ngày trước, nôn ói nhiều lần, đau quặn bụng và sốt nóng lạnh 2 ngày nay, nhập viện trưa nay do đau bụng tăng, hiện xin về nhà điều trị ngoại trú.

