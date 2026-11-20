Sự việc phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy bên trong hộp quảng cáo tại khu vực công viên bờ biển ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã khiến dư luận ngỡ ngàng.

Nguồn tin trên báo Khánh Hòa cho hay, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định người tử vong là ông B.Đ.T. (SN 1992, thường trú tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Theo thông tin ban đầu, ông T. có tiền sử bệnh tâm thần, sống lang thang tại khu vực Nha Trang.

Trước đó, báo Thanh Niên thông tin, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết sáng 19/11, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy trong hộp quảng cáo tại khu vực công viên bờ biển, gần Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang).

Hiện trường nơi phát hiện sự việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu, người phát hiện sự việc là một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Khi người này đi ngang qua hộp quảng cáo (bao quanh trụ điện) thì ngửi thấy mùi hôi bất thường nên kiểm tra thì phát hiện thi thể. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Công an phường Nha Trang khi tiếp nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp xử lý. Trưa 19/11, thi thể được đưa về nơi quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.