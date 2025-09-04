Vừa báo lỗ bán niên, doanh nghiệp liên quan đến ông Đặng Thành Tâm lùi ngày thanh toán lãi trái phiếu

CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng (Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng) mới đây công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán lãi trái phiếu mã SLTCH2328001 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Cụ thể, ngày 26/8, Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng và đại diện người sở hữu trái phiếu đã ký kết văn bản thỏa thuận về việc gia hạn thời gian thanh toán lãi kỳ của trái phiếu mã SLTCH2328001.

Theo kế hoạch, Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng sẽ phải thanh toán gần 320 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu trên vào ngày 29/8/2025. Sau khi được trái chủ chấp thuận, doanh nghiệp sẽ thanh toán số tiền lãi nói trên vào ngày 15/10/2025 mà không phát sinh thêm bất cứ khoản thanh toán nào khác.

Được biết, trái phiếu mã SLTCH2328001 được phát hành vào tháng 12/2023, trị giá 1.607 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất 12%/năm. Chủ sở hữu lô trái phiếu này là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 528 triệu đồng tiền lãi của trái phiếu này.

Đáng nói, Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng lùi thời gian thanh toán lãi trái phiếu khi vừa báo lỗ ròng gần 143 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Việc liên tiếp thua lỗ đã khiến doanh nghiệp chịu khoản lỗ lũy kế 537 tỷ đồng, đồng thời "ăn mòn" vốn chủ sở hữu chỉ còn chưa đầy 100 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Tính đến 30/6/2025, tổng nợ phải trả tăng lên 2.769 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu vọt lên 28,02 lần. Trong đó, dư nợ trái phiếu duy trì 1.607 tỷ đồng, nợ phải trả khác hơn 416 tỷ đồng và không có nợ ngân hàng. Hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn chỉ 0,31 lần.

Về tổ chức phát hành, CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng được thành lập năm 2005. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và resort. Công ty có trụ sở tại Khu du lịch cáp treo, Đồi Robin, Phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trước thời điểm tháng 9/2018, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn góp 40%, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn góp 40% và ông Đặng Thành Tâm góp 20%.

Ông Đặng Thành Tâm chính là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC) và CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, MCK: SGT).

Tháng 12/2021, Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 310 tỷ đồng. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Cẩm Phương là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Được biết, bà Cẩm Phương cũng chính là Tổng Giám đốc Saigontel.

Đến tháng 12/2023, Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng tiếp tục tăng vốn lên 620 tỷ đồng. Cùng thời điểm, vị trí Tổng Giám đốc do ông Nguyễn Hoàng Kỳ Lân (SN 1996) đảm nhận.

Ngoài ra, nam doanh nhân 9x này còn là đại diện nhiều doanh nghiệp như: CTCP Đầu tư Láng Hạ, Công ty TNHH Khu du lịch đồi Robin, Công ty TNHH Logistics A&E, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMID...

Báo cáo tài chính của Saigontel ghi nhận Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng là công ty có cùng thành viên chủ chốt. Cùng với đó, báo cáo cũng ghi nhận một số giao dịch của công ty này với Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng.

Được biết, Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí dã ngoại Sài Gòn - Đà Lạt, với diện tích 153ha. Còn Công ty TNHH Khu du lịch đồi Robin là chủ đầu tư Dự án Robin - DaLat Resort.

Dữ liệu của PV cho thấy, tại thời điểm tháng 2/2024, Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng phát sinh giao dịch thế chấp tại ngân hàng với tài sản bảo đảm là toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Logistics A&E trị giá 965 tỷ đồng và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng 3H Việt Nam trị giá 945 tỷ đồng.