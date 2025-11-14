Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa có thay đổi lớn về nộp sổ đỏ online, người dân cần làm gì?

14-11-2025 - 07:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chỉ cần nộp qua ứng dụng đang có hàng triệu người dùng ở Việt Nam, người dân sẽ nộp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trực tuyến cho cơ quan Nhà nước.

Đây là ứng dụng VneID.

Từ ngày 11/11/2025, người dân Việt Nam có thể nộp sổ đỏ trên VNeID để làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì nộp trực tiếp bản photocopy cho cơ quan Nhà nước.

Trên thực tế, bản cập nhật 2.2.4 mới nhất của ứng dụng VNeID cho phép người dân có thể nộp sổ đỏ nhằm phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc.

Cụ thể, tại bản cập nhật mới nhất của ứng dụng VneID, người dùng định danh mức độ 2 khi ấn tìm kiếm sẽ thấy mục "cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước". Tại đây, ứng dụng VneID giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin. Người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Vừa có thay đổi lớn về nộp sổ đỏ online, người dân cần làm gì?- Ảnh 1.

Người dân chỉ cần ấn chọn "Cung cấp thông tin cho CQNN" trên VneID để kê khai và nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Về các trường thông tin cần kê khai, người dân sẽ phải điền họ tên và số định danh cá nhân. Đáng chú ý, nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người được cấp giấy chứng nhận và lý do kê khai hộ.

Ngoài ra, những thông tin liên quan đến sổ đỏ bắt buộc phải kê khai bao gồm: Số hiệu giấy chứng nhận và địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Theo đó, người dân sẽ tải lên hình ảnh và tài liệu về sổ đỏ cần nộp. Cuối cùng, người dân ấn xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu.

Sau đó, toàn bộ thông tin mà người dân kê khai tại ứng dụng này sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/ căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cơ quan này sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hơn nữa, việc ứng dụng VneID cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước cũng giúp người dân thực hiện việc khai báo dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều so với trước, vì phải photo sổ đỏ và nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng phường/ xã.

Bản cập nhật mới nhất VneID có thêm những tính năng gì?

Vừa có thay đổi lớn về nộp sổ đỏ online, người dân cần làm gì?- Ảnh 2.

Ứng dụng định danh điện tử VNeID bản cập nhật nhất có thêm nhiều tính năng quan trọng. Ảnh: VTV

Trên thực tế, ứng dụng định danh điện tử VNeID (phiên bản 2.2.4) có thêm 7 điều chỉnh, bổ sung tính năng quan trọng để nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dân. Theo đó, người dùng có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Những tính năng mới trên VneID bao gồm:

Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.

Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc (con cái).

Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công liên quan đến: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

Cập nhật tính năng tích hợp thông tin hộ chiếu.

Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu năng.

Theo Minh Hằng

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý!

Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc sẽ có thay đổi quan trọng từ 1/1/2026, người lao động lưu ý! Nổi bật

GS.TS Vũ Minh Khương: Nếu Hà Nội và TP.HCM phát triển hệ thống tàu điện ngầm như Trung Quốc thì chỉ 10-15 năm tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ

GS.TS Vũ Minh Khương: Nếu Hà Nội và TP.HCM phát triển hệ thống tàu điện ngầm như Trung Quốc thì chỉ 10-15 năm tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ Nổi bật

Chuyên gia Thuế: Có người livestream bán hàng 17 tiếng thu 70 tỷ đồng nhưng khai thuế chỉ 1–3 tỷ/năm, nên cần buộc công khai toàn bộ doanh thu

Chuyên gia Thuế: Có người livestream bán hàng 17 tiếng thu 70 tỷ đồng nhưng khai thuế chỉ 1–3 tỷ/năm, nên cần buộc công khai toàn bộ doanh thu

07:37 , 14/11/2025
Hà Nội đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng làm công viên hai bên sông Tô Lịch

Hà Nội đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng làm công viên hai bên sông Tô Lịch

07:12 , 14/11/2025
Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo mới đến người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo mới đến người dân cả nước

20:17 , 13/11/2025
Áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Khánh Hòa

Áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Khánh Hòa

19:02 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên