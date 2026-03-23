Vừa được công ty trả lương, vừa có nguồn thu cho thuê nhà thì tính thuế TNCN như thế nào?

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Lê Trần Bá Huy mới đây đã gửi câu hỏi thắc mắc về cách tính thuế thu nhập cá nhân khi có nhiều nguồn thu nhập.

Ông cho biết hiện đang có thu nhập từ tiền lương tại doanh nghiệp, đồng thời dự kiến có thêm nguồn thu từ hoạt động cho thuê nhà. Trên cơ sở quy định mới về việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, ông đề nghị cơ quan chức năng làm rõ thời điểm áp dụng chính thức của mức ngưỡng này liệu được tính từ kỳ tính thuế năm 2026 hay theo mốc cụ thể quy định trong văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, ông cũng đặt vấn đề về cách tính thuế trong trường hợp có đồng thời nhiều nguồn thu nhập. Cụ thể, liệu thu nhập từ tiền lương và thu nhập từ cho thuê tài sản có được tính thuế riêng biệt theo từng phương pháp tương ứng (biểu thuế lũy tiến đối với tiền lương, phương pháp khoán hoặc theo doanh thu đối với cho thuê tài sản), hay phải cộng gộp để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Thuế cơ sở 15 Thành phố Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân ngày 10/12/2025 của Quốc hội:

Tại Điều 3 quy định về thu nhập chịu thuế:

"1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công".

Tại Điều 7 quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh;

Tại Điều 8 quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công;

Tại Điều 29 điều khoản thi hành:

"2. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026".

Căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Căn cứ Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 5/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của ông Lê Trần Bá Huy vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ kinh doanh thì thực hiện khai thuế riêng cho từng nguồn thu nhập theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Đối với hoạt động cho thuê tài sản (nhà cho thuê) thực hiện khai, nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Thông tư số 18/2026/TT-BTC.



