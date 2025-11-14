Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vừa quen bạn trai mới, người phụ nữ 46 tuổi ở Hà Nội chuyển khoản luôn 100 triệu đồng, sau đó báo công an

14-11-2025 - 17:27 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa đang điều tra một vụ lừa đảo tinh vi.

Vừa quen bạn trai mới, người phụ nữ 46 tuổi ở Hà Nội chuyển khoản luôn 100 triệu đồng, sau đó báo công an- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ việc một người phụ nữ bị lừa gần 100 triệu đồng khi được “bạn trai” rủ đầu tư sàn chứng khoán online.

Theo đó, ngày 07/11/2025, Công an xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội tiếp nhận đơn của chị T (SN 1979) về việc chị bị lừa gần 100 triệu đồng khi đầu tư sàn chứng khoán online.

Chị T cho biết có quen một người đàn ông qua facebook. Người này giới thiệu là nhân viên phân tích dữ liệu của một công ty chứng khoán và dụ dỗ chị đầu tư vào một sàn giao dịch chứng khoán bảo đảm sẽ thu lãi cao.

Tin tưởng “bạn trai”, chị T làm theo hướng dẫn, cài đặt phần mềm và nạp gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền thì chị T không nhận được tiền lãi. Đối tượng nói chị phải tiếp tục nạp thêm tiền vào ứng dụng thì mới nhận được tiền. Nghi ngờ mình bị lừa đảo chị T đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp  luật.

