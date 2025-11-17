Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

17-11-2025 - 08:03 AM | Tài chính quốc tế

Dữ liệu mới từ ba vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất vừa đem lại một tin xấu.

Các quan sát của bộ ba vệ tinh Swarm thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện ra rằng vùng từ trường yếu của Trái Đất trên Nam Đại Tây Dương - gọi là "Dị thường Nam Đại Tây Dương" (SAA) đang ngày một tồi tệ hơn.

Song song đó, khu vực này cũng đang dần mở rộng. Kể từ năm 2014, SAA đã tăng diện tích lên bằng một nửa lục địa châu Âu, đồng thời giảm cường độ 336 nanoteslas, xuống còn 22.094 nanoteslas.

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng- Ảnh 1.

Vùng từ trường yếu nhất Trái Đất - Dị thường Nam Đại Tây Dương (South Atlantic Anomaly - SAA) - đã yếu thêm và ngày một lan rộng - Ảnh: ESA

Đồng thời, một khu vực trên Canada nơi từ trường đặc biệt mạnh đã thu hẹp lại (giảm 0.65% diện tích) và giảm cường độ 801 nanoteslas, trong khi một khu vực từ trường mạnh khác ở Siberia - Nga đã mở rộng (tăng 0.42% diện tích) và mạnh thêm 260 nanoteslas.

Từ trường của Trái Đất (trường địa từ) được cho là bắt nguồn từ lõi sắt nóng chảy và đang quay, của hành tinh, nằm cách 2.900 km dưới chân chúng ta.

Từ trường này bảo vệ sự sống trên bề mặt Trái Đất khỏi các hạt tích điện có hại trong bức xạ Mặt Trời, cũng như các tàu vũ trụ đang quay quanh quỹ đạo, bao gồm cả Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Việc SAA suy yếu sẽ khiến các tàu vũ trụ và các phi hành gia trên đó bị tấn công bởi bức xạ vũ trụ mạnh mẽ hơn khi đi vào vùng này trên quỹ đạo.

Đối với phần tàu vũ trụ, bức xạ này có thể gây ra nhiều trục trặc, hư hỏng hoặc thậm chí mất điện. Đối với con người, điều đó có thể dẫn đến các tổn thương DNA, làm tăng nguy cơ ung thư.

Nói với tờ Live Science, nhà nghiên cứu Chris Finlay từ Đại học Kỹ thuật Đan Mạch cho biết các thay đổi về từ trường, nhất là ở Bắc bán cầu, là bất ngờ.

"Nó liên quan đến mô hình tuần hoàn của kim loại lỏng trong lõi, nhưng chúng tôi không chắc chắn về nguyên nhân chính xác" - ông nói.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang gặp khó giữa 'bão' lệnh trừng phạt, Nga 'mừng như bắt được vàng': Sắp mở dự án khí đốt công suất vận chuyển 50 tỷ m3/năm, tốn 30 tỷ USD vẫn sẵn sàng làm

Đang gặp khó giữa 'bão' lệnh trừng phạt, Nga 'mừng như bắt được vàng': Sắp mở dự án khí đốt công suất vận chuyển 50 tỷ m3/năm, tốn 30 tỷ USD vẫn sẵn sàng làm Nổi bật

Mặc nỗi sợ bong bóng AI, tập đoàn của huyền thoại Warren Buffett quyết không 'bỏ lỡ lần hai' một cổ phiếu công nghệ: Chuyện gì đây?

Mặc nỗi sợ bong bóng AI, tập đoàn của huyền thoại Warren Buffett quyết không 'bỏ lỡ lần hai' một cổ phiếu công nghệ: Chuyện gì đây? Nổi bật

'Vòi bạch tuộc' vươn xa từ đế chế lừa đảo 15 tỷ USD của ông trùm Trần Chí

'Vòi bạch tuộc' vươn xa từ đế chế lừa đảo 15 tỷ USD của ông trùm Trần Chí

07:36 , 17/11/2025
Nông nghiệp toàn cầu thiệt hại nặng vì thiên tai

Nông nghiệp toàn cầu thiệt hại nặng vì thiên tai

07:03 , 17/11/2025
Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan

22:05 , 16/11/2025
Nỗi day dứt của TT Putin khi không "đào kho báu" lớn nhất Nước Nga: "Giá như chúng ta làm nó từ 15 năm trước"

Nỗi day dứt của TT Putin khi không "đào kho báu" lớn nhất Nước Nga: "Giá như chúng ta làm nó từ 15 năm trước"

21:35 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên