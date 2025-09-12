Vướng loạt vi phạm, Chứng khoán DSC bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 240/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE).

Theo đó, Chứng khoán DSC bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, công ty đã bố trí nhân viên không có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký trên một số phiếu lệnh ở phần người nhận lệnh tại các ngày 13/9/2023, ngày 28/3/2024, ngày 7/3/2024 và ngày 29/5/2024).

Ảnh minh họa

Đồng thời, doanh nghiệp còn bị phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Theo đó, tại các thời điểm 31/12/2024, 31/3/2025 và 9/4/2025, tổng dư nợ giao dịch ký quỹ của công ty đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu; tại các thời điểm 31/12/2023, 30/6/2024, 31/12/2024 và 31/3/2025, tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ của công ty đối với cổ phiếu SAM vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Phạt 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Cụ thể, tại các ngày 9/11/2023 và ngày 16/1/2024, Chứng khoán DSC giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị hạt tiền 77,5 triệu đồng do có hành vi không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, công ty đã không lập Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và không có Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024.

Phạt tiền 77,5 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện. Cụ thể, Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ giai đoạn từ 15/10/2022 đến 31/7/2024 của công ty không có chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán.

Bên cạnh đó, Chứng khoán DSC còn bị phạt 77,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật. Theo đó, công ty không công bố thông tin đối với Nghị quyết số 01/2025/NQ - HĐQT/DSC phê duyệt Hợp đồng giao dịch giữa công ty và Thành viên HĐQT.

Phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không gửi Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2022, Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền tại công ty năm 2023 và Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền tại công ty năm 2024 cho UBCKNN.

Cuối cùng, Chứng khoán DSC bị phạt 125 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch. Theo đó, công ty công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 kèm theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Như vậy, tổng số tiền mà Chứng khoán DSC bị xử phạt hành chính do đã thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên là 712,5 triệu đồng.