Vương thái hậu Thái Lan Sirikit qua đời

Vương thái hậu Sirikit. (Ảnh: Bangkok Post)

Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố, rằng nhóm bác sĩ theo dõi và điều trị sức khỏe cho Vương thái hậu Sirikit đã phát hiện bà mắc một số bệnh và vấn đề bất thường, cần được chăm sóc y tế liên tục.

Vương thái hậu bị nhiễm trùng máu vào ngày 17/10, và mặc dù đã nỗ lực điều trị, tình trạng của bà vẫn ngày càng xấu đi. Bà đã ra đi thanh thản lúc 21h21 phút ngày 24/10, hưởng thọ 93 tuổi.

Vua Vajiralongkorn đã chỉ thị tổ chức tang lễ cho Vương thái hậu với nghi thức long trọng nhất theo truyền thống hoàng gia. Di hài của bà sẽ được an táng tại Điện Dusit Maha Prasat thuộc Đại Cung điện, Bangkok.

Vua Vajiralongkorn cũng đã ban hành sắc lệnh để tang một năm cho Hoàng gia Thái Lan và các quan chức Hoàng gia, tính từ ngày Vương thái hậu băng hà.

Vương thái hậu sinh ngày 12/8/1932 tại Bangkok, với tên thật là MR Sirikit Kitiyakara, con gái của Hoàng tử Nakkhatra Mangala và ML Bua Kitiyakara.

Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX), người trị vì từ năm 1946 đến năm 2016, đã đính hôn với bà ở nước ngoài. Họ kết hôn tại Bangkok vào ngày 28/4/1950. Sau đó, bà được phong làm Hoàng hậu chính thức vào ngày đăng quang của Đức Vua (5/5/1950).

Vương thái hậu được tôn kính vì sự cống hiến trọn đời cho phúc lợi của người dân Thái Lan. Bà đã cống hiến hết mình cho việc thúc đẩy phát triển nông thôn, trao quyền cho phụ nữ, bảo tồn nghệ thuật và thủ công truyền thống của Thái Lan.