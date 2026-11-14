Vượt nhiều cường quốc du lịch, Việt Nam giữ ngôi số 1 châu Á 10 năm, 2026 lại lập thêm thành tích hiếm có

Suốt 10 năm liên tiếp, Việt Nam được xướng tên ở vị trí cao nhất trong một hạng mục du lịch chuyên biệt tại châu Á. Chuỗi thành tích kéo dài từ năm 2017 đến 2026, trong bối cảnh phải cạnh tranh với nhiều quốc gia vốn có ngành du lịch phát triển mạnh trong khu vực.

Đáng chú ý, năm 2026, Việt Nam không chỉ tiếp tục giữ vị trí quen thuộc. Một thành phố trong nước còn vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên thế giới để giành thêm một danh hiệu ở cấp độ toàn cầu.

Điều đang được nhắc tới chính là du lịch golf Việt Nam.

Việt Nam giữ ngôi số 1 châu Á 10 năm liên tiếp

Ngày 7/11/2026, tại lễ trao giải World Golf Awards tổ chức ở Ai Cập, Việt Nam được công bố là Điểm đến golf tốt nhất châu Á 2026 - Asia's Best Golf Destination 2026.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam giành danh hiệu này, tạo nên chuỗi chiến thắng kéo dài từ năm 2017 đến 2026.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả cho thấy sức hút ổn định của du lịch golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế. Đây cũng là một trong những phân khúc du lịch được đánh giá có khả năng thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Các đại diện nhận giải tại lễ trao World Golf Awards 2026 tổ chức ở Ai Cập, nơi Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong lĩnh vực du lịch golf. (Ảnh: WGA)

Tại hạng mục năm 2026, Việt Nam cạnh tranh với nhiều điểm đến mạnh ở châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan.

World Golf Awards được tổ chức từ năm 2014 nhằm tôn vinh các điểm đến, sân golf, khách sạn và đơn vị nổi bật trong ngành du lịch golf. Kết quả được xác định thông qua quá trình bình chọn có sự tham gia của giới chuyên môn, truyền thông và cộng đồng người chơi golf.

Không chỉ duy trì vị trí hàng đầu châu Á, Việt Nam trước đó còn từng được World Golf Awards vinh danh là Điểm đến golf tốt nhất thế giới vào các năm 2019 và 2021.

Tuy nhiên, mùa giải năm 2026 còn ghi nhận thêm một dấu mốc đáng chú ý khác.

Một thành phố Việt Nam vượt London, New York, Paris và Rome

Cùng với danh hiệu dành cho Việt Nam, Hà Nội được trao giải Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới 2026 - World's Best Golf City Destination.

Trong danh sách đề cử năm nay, Hà Nội cạnh tranh trực tiếp với nhiều thành phố nổi tiếng như London, New York, Paris và Rome trước khi được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Đây cũng không phải lần đầu thủ đô Việt Nam nhận danh hiệu này.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2026 là lần thứ ba Hà Nội trở thành Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới, sau các lần chiến thắng vào năm 2023 và 2024.

Hà Nội tiếp tục tạo dấu ấn khi lần thứ ba được xướng tên là Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới. (Ảnh: Golfurlaub)

Điểm mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở hệ thống sân golf. Thành phố còn có lợi thế khi du khách có thể kết hợp chơi golf với khám phá di sản, ẩm thực và những điểm tham quan văn hóa trong cùng một hành trình.

Nhiều sân golf lớn nằm ở khu vực ngoại thành hoặc các địa phương lân cận, đủ gần để khách có thể xuất phát từ trung tâm Hà Nội trong ngày.

Nhiều sân golf quanh Hà Nội nằm giữa hồ, đồi và không gian xanh, cho phép du khách kết hợp thể thao với nghỉ dưỡng. (Ảnh: Premier Golf Travel)

Chẳng hạn, Sky Lake Resort & Golf Club cách trung tâm thủ đô khoảng 45 km, có hai sân 18 hố, tổng cộng 36 hố. Trong khi đó, BRG Kings Island Golf Resort nằm cách Hà Nội khoảng 40 km, được bao quanh bởi hồ Đồng Mô và có khu vực người chơi phải di chuyển bằng thuyền để tiếp cận.

Nhờ đó, một chuyến du lịch Hà Nội không nhất thiết chỉ dành riêng cho người chơi golf. Những thành viên khác trong đoàn vẫn có thể dành thời gian khám phá phố cổ, các di tích hay ẩm thực trong lúc người chơi dành vài giờ trên sân.

Vì sao du lịch golf Việt Nam liên tục được đánh giá cao?

Một trong những lợi thế lớn nhất của Việt Nam là sự đa dạng về địa hình.

Từ miền núi, trung du, đồng bằng đến đường bờ biển dài, các sân golf được xây dựng trên nhiều dạng cảnh quan khác nhau. Du khách có thể trải nghiệm sân ven biển, sân giữa đồi núi hoặc sân được bố trí quanh hồ và rừng trong cùng một quốc gia.

Miền Trung là một trong những khu vực nổi bật. Dải từ Huế qua Đà Nẵng tới Hội An tập trung nhiều sân do các tên tuổi quốc tế thiết kế.

Miền Trung Việt Nam sở hữu nhiều sân golf ven biển, nơi du khách có thể kết hợp chơi golf với nghỉ dưỡng và khám phá các điểm đến nổi tiếng. (Ảnh: Laguna Golf Lăng Cô)

Laguna Lăng Cô, chẳng hạn, nằm giữa cây xanh, đồng ruộng, suối, đá và khu vực ven biển. Sân được thiết kế bởi huyền thoại golf Nick Faldo, tạo nên trải nghiệm vừa mang tính thể thao vừa gắn với cảnh quan tự nhiên.

Ở phía Nam, Phú Quốc cũng là điểm đến có thể kết hợp golf với kỳ nghỉ biển. Cảnh quan nhiệt đới, hệ thống nghỉ dưỡng và các hoạt động trên đảo giúp du khách dễ xây dựng lịch trình vừa chơi golf vừa nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, nhiều điểm đến như Hạ Long, Nha Trang, Cam Ranh, Hồ Tràm hay Phan Thiết cũng phát triển các sân golf gắn với biển, đồi hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Khí hậu khác nhau giữa các vùng cũng giúp khách quốc tế có thể lựa chọn điểm đến phù hợp theo từng thời điểm trong năm thay vì chỉ tập trung vào một mùa.

Du khách muốn trải nghiệm nên bắt đầu từ đâu?

Với người lần đầu muốn kết hợp golf trong một chuyến du lịch Việt Nam, không nhất thiết phải xây dựng toàn bộ lịch trình xoay quanh môn thể thao này.

Hà Nội phù hợp với những người muốn kết hợp golf với văn hóa và ẩm thực. Du khách có thể lưu trú ở trung tâm, dành một ngày tới sân ở ngoại thành rồi dành thời gian còn lại khám phá phố cổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm hoặc các khu vực lân cận.

Với một số sân cách trung tâm khoảng 40-45 km, nên xuất phát sớm để hạn chế thời gian di chuyển, đặc biệt vào cuối tuần.

Phú Quốc là một trong những lựa chọn phù hợp cho hành trình kết hợp golf, biển và nghỉ dưỡng tại Việt Nam. (Ảnh: Vinpearl)

Đà Nẵng - Hội An - Lăng Cô phù hợp với người muốn kết hợp golf, biển và nghỉ dưỡng. Các sân nằm tương đối gần những khu du lịch lớn, nên hành trình khoảng 3-4 ngày có thể ghép giữa chơi golf, tham quan phố cổ Hội An, nghỉ ở biển Đà Nẵng hoặc tiếp tục tới Huế.

Phú Quốc lại phù hợp với kỳ nghỉ thiên về nghỉ dưỡng. Du khách có thể dành một buổi hoặc một ngày cho golf rồi kết hợp biển, hải sản, vườn quốc gia và các hoạt động khác trên đảo.

Trước chuyến đi, khách nên kiểm tra yêu cầu đặt giờ chơi, quy định trang phục, chính sách thuê gậy và chi phí tại từng sân. Nhiều sân cao cấp thường khuyến khích đặt trước, đặc biệt vào cuối tuần hoặc mùa khách quốc tế đông.

Du lịch golf ngày càng trở thành một mảnh ghép đáng chú ý, bổ sung thêm trải nghiệm bên cạnh các sản phẩm văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng truyền thống. (Ảnh: Asian Tour)

Nếu đi cùng gia đình hoặc nhóm có người không chơi golf, nên ưu tiên các sân nằm trong hoặc gần khu nghỉ dưỡng. Khi đó, người chơi có thể dành vài giờ trên sân trong khi những thành viên khác sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng hoặc khám phá điểm tham quan gần đó.

Việc Việt Nam giữ ngôi số 1 châu Á suốt 10 năm liên tiếp ở hạng mục điểm đến golf, đồng thời Hà Nội lần thứ ba được vinh danh ở cấp độ thế giới trong năm 2026, cho thấy du lịch golf đang trở thành một mảnh ghép ngày càng đáng chú ý trong bản đồ du lịch Việt Nam.

Theo World Golf Awards, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vietnam News