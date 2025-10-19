Vượt xa sân Mỹ Đình, Việt Nam sắp có SVĐ 60.000 chỗ top đầu châu Á, sở hữu công nghệ hàng đầu thế giới

Tổng Bí thư và các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: VGP

Đây là Sân vận động PVF.

Sáng nay (19/10), tại Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự sự kiện và thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an Nhân dân. Đây là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Công trình này được kỳ vọng tạo thêm động lực góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh rằng, dự án sân vận động mới cũng sẽ là nơi để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trở thành thói quen, nếp sống thường nhật. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân.

Sân vận động 60.000 chỗ sở hữu công nghệ hàng đầu thế giới

Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện tổng thầu xây dựng bấm nút khởi công xây dựng Sân vận động PVF. Ảnh: PVF

Sân vận động PVF nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư và CTCP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Tại buổi lễ, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch CTCP Vinhomes cho biết, sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ 92 ha. Sân vận động này có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA và đủ điều kiện đăng cai tổ chức các trận đấu quốc tế lớn như World Cup.

Lãnh đạo Vinhomes cho biết thêm, PVF cũng là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị mái đóng mở tự động hiện đại tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Mỹ) – sân vận động có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay. Điểm vượt trội khác biệt của Sân vận động PVF chính là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút. Đây là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

"Với ý nghĩa của công trình thể thao trọng điểm này, chúng tôi cam kết triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi sẽ huy động nguồn lực tốt nhất, tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn thi công ở mọi giai đoạn. Từng hạng mục công trình sẽ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng quy định của pháp luật", ông Phạm Thiếu Hoa cho hay.

Đồng thời, đại diện nhà tổng thầu xây dựng cam kết sẽ đặc biệt chú trọng đến yếu tố bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Sân vận động mới nhiều tiện ích, sở hữu công nghệ cỏ đặc biệt

Phối cảnh sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên. Ảnh: PVF

Trên thực tế, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (với sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi) đang là trung tâm thể thao lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Sân vận động PVF vừa được khởi công sẽ vượt xa cả về quy mô lẫn công nghệ so với sân Mỹ Đình.

Sân vận động PVF có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi (tức gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình), bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn như kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ – ẩm thực. Đồng thời, sân vận động còn có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha.

Phần mái che của sân sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, đồng thời tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian.

Bên cạnh đó, mặt sân còn sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid – kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Cụ thể, mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế…

Sân vận động PVF được tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh – ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, từ đó mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.

Thiết kế của Sân vận động PVF mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Do đó, khi đi vào vận hành Sân vận động PVF không chỉ đáp ứng công tác rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân mà còn là tâm điểm của các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch...