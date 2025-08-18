Vượt Xuân Trường, Liên danh LIZEN - Phương Thành “thắng lớn” tại Hưng Yên, sẵn sàng khởi công gói thầu của siêu tuyến đường 9.300 tỷ vào ngày mai

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Hưng Yên) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 09 (thi công xây lắp công trình) thuộc dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Theo đó, Liên danh Công ty Cổ phần LIZEN - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành trúng thầu với giá 6.091 tỷ đồng (giá dự toán 6.664 tỷ đồng) - thời gian thực hiện 730 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu được đấu thầu qua mạng, đóng thầu ngày 27/7/2025 với 2 nhà thầu tham dự. Trong đó, Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng An Đức Minh - Công ty Cổ phần Xây dựng số 16 Thăng Long có giá dự thầu cao hơn (6.630 tỷ đồng) nên không được lựa chọn trúng thầu.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết, Nhà thầu và Chủ đầu tư vừa ký hợp đồng - công trình đã được chuẩn bị sẵn mặt bằng xây dựng. Dự kiến, ngày 19/8/2025 sẽ khởi công để bảo đảm tiến độ.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thành phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu để dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng khởi công vào dịp 19/8.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, đây là công trình quan trọng chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời đề nghị, đối với toàn bộ đất nông nghiệp cần giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2025, đến 30/10 phải hoàn thành xây dựng các khu tái định cư. Sau đó, hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng trước ngày 15/11 năm nay.

Được biết, tuyến đường kết nối di sản là dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng. Đây được xem là siêu dự án giao thông lớn bậc nhất tỉnh Hưng Yên.

Tuyến đường kết nối di sản có chiều dài gần 56 km (đi qua địa phận huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cũ).

Điểm đầu của tuyến đường di sản nằm ngay cạnh khu đô thị Ecopark.

Điểm đầu tuyến tại Km0+00, ranh giới tỉnh Hưng Yên - Thủ đô Hà Nội (thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũ); điểm cuối tại Km55+680 giao đê tả sông Hồng (thuộc xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên cũ).

Theo thiết kế, tuyến được chia thành 2 đường, bao gồm: đường chính được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn cấp II - đồng bằng, vận tốc 100km/h; đường bên có tiêu chuẩn tương đương cấp IV - đồng bằng, vận tốc 60km/h.

Trên tuyến dự kiến xây dựng 2 cầu vượt qua kênh thủy lợi tại Trạm bơm Liên Nghĩa, Trạm bơm Nghi Xuyên và cầu Nghi Xuyên phù hợp với quy mô qua sông, kênh thủy lợi.

Về hiện trạng, tuyến đường sẽ đi trùng đường đê tả sông Hồng (đường tỉnh 378), sau đó tuyến tách ra đi sát đê về phía bãi sông, có đoạn cách đê hiện hữu trung bình 1-1,5 km.

Tiến độ thi công tuyến đường kết nối di sản nằm trong giai đoạn 2024-2026.

Dự án khi hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành tuyến đường liên kết vùng giúp kết nối các công trình di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương…

Thời gian qua, Hưng Yên nổi bật khi có thêm nhiều dự án giao thông lớn. Điển hình vào tháng 7/2024, tỉnh này đã thông xe tuyến đường nối 2 cao tốc dài gần 24 km, tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ.

Hiện, trên địa bàn Hưng Yên vẫn đang tiếp tục triển khai một số dự án giao thông như: Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài khoảng 19,3 km, tổng vốn đầu tư 5.244 tỷ ; dự án đường Tân Phúc - Võng Phan có chiều dài 29 km với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ…

Thời gian sắp tới, cùng với tuyến đường kết nối di sản (9.300 tỷ), trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ có thêm các dự án giao thông lớn với quy mô nghìn tỷ, gồm: Dự án đường Vành đai 3,5 (1.500 tỷ); dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi (gần 11.800 tỷ)...