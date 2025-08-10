VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS

Volkswagen Touareg R-Line vừa ra mắt Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam vừa thông báo bổ sung 2 phiên bản mới dành cho mẫu Touareg, bao gồm Highline giá 3,099 tỷ đồng và R-Line giá 3,399 tỷ đồng. Đồng thời, 2 phiên bản cũ là Elegance và Luxury được giảm giá 331 triệu đồng xuống lần lượt là 2,368 tỷ đồng và 2,768 tỷ đồng.

Ngay sau khi ra mắt, những chiếc Touareg đầu tiên đã được mang về đại lý. Kích thước tổng thể của xe dài x rộng x cao lần lượt là 4.902 x 1.984 x 1.695 (mm), trục cơ sở 2.899mm, khoảng sáng gầm 216mm. Đầu xe ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng IQ.Light LED thiết kế mới với dải đèn định vị kéo dài toàn bộ bề ngang thân. Đèn hậu LED thiết kế mới, tương đồng với cụm đèn trước.

Phiên bản Touareg Highline.

Phiên bản R-Line có ngoại hình thể thao hơn với cản trước, cản sau mới, mâm xe 20 inch 5 chấu kép kiểu Braga, màu Xám Graphite. Ngoài ra, logo R-Line xuất hiện ở phần lưới tản nhiệt và 2 bên hông xe.

Vào bên trong, nội thất VW Touareg bản mới vẫn mang phong cách trên bản cũ nhưng được nâng cấp thêm một số tính năng. Vô-lăng tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Đồng hồ sau vô-lăng là màn hình 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 15,6 inch. Hàng ghế trước chỉnh điện 18 hướng với 4 hướng đệm lưng, với đệm đùi trượt dọc, nhớ ghế 3 vị trí, có sưởi ấm và làm mát.

Nội thất VW Touareg.

Một số trang bị tiện nghi có thể kể đến như phanh tay điện tử kèm auto hold, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hàng ghế thứ 2 có thêm rèm che nắng chỉnh tay, đèn viền nội thất 30 màu, cốp sau đóng mở điện.

Ngoài ra, bản R-Line có thêm logo ở tựa đầu ghế, ghế ngồi có họa tiết vân carbon. Vô-lăng có logo R-Line ở vị trí 6h và thêm lẫy chuyển số, bậc bước chân có logo R-Line. Phiên bản này cũng có cửa hít, dàn âm thanh 13 loa đến từ Dynaudio công suất 730W.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Touareg mới không còn trang bị camera 360 độ và tính năng massage ghế.

Về vận hành, 2 phiên bản mới vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 370Nm. Xe trang bị hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion, hệ thống treo khí nén. Theo hãng xe Đức, VW Touareg có tới 7 chế độ lái khác nhau bao gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (êm ái), Normal (thông thường), Sport (thể thao), Individual (cá nhân hóa), Offroad (địa hình), Snow (đường tuyết).

Đối thủ của VW Toaureg tại Việt Nam là những mẫu xe cùng phân khúc như Audi Q7 (từ 3,54 tỷ đồng), BMW X5 (từ 4,099 tỷ đồng), Lexus RX (từ 3,43 tỷ đồng).

Cũng trong dịp này, Volkswagen Việt Nam đồng thời giới thiệu thêm 5 đại lý mới trên toàn quốc, bao gồm Volkswagen An Phú (phường An Khánh, TP.HCM), Volkswagen Golden (phường Chợ Lớn, TP.HCM), Volkswagen Thanh Hóa (phường Quảng Phú, Thanh Hóa), Volkswagen Đồng Nai (phường Long Bình, Đồng Nai), Volkswagen Khánh Hội (phường Khánh Hội, TP. HCM).

Một số hình ảnh VW Touareg mới tại đại lý: