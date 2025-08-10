Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS

10-08-2025 - 20:35 PM | Thị trường

2 phiên bản VW Touareg mới ra mắt bổ sung thêm vào dải sản phẩm của dòng xe này, nâng tổng số phiên bản lên 4.

 

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 1.

Volkswagen Touareg R-Line vừa ra mắt Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam vừa thông báo bổ sung 2 phiên bản mới dành cho mẫu Touareg, bao gồm Highline giá 3,099 tỷ đồng và R-Line giá 3,399 tỷ đồng. Đồng thời, 2 phiên bản cũ là Elegance và Luxury được giảm giá 331 triệu đồng xuống lần lượt là 2,368 tỷ đồng và 2,768 tỷ đồng.

Ngay sau khi ra mắt, những chiếc Touareg đầu tiên đã được mang về đại lý. Kích thước tổng thể của xe dài x rộng x cao lần lượt là 4.902 x 1.984 x 1.695 (mm), trục cơ sở 2.899mm, khoảng sáng gầm 216mm. Đầu xe ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng IQ.Light LED thiết kế mới với dải đèn định vị kéo dài toàn bộ bề ngang thân. Đèn hậu LED thiết kế mới, tương đồng với cụm đèn trước.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 2.
VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 3.

Phiên bản Touareg Highline.

Phiên bản R-Line có ngoại hình thể thao hơn với cản trước, cản sau mới, mâm xe 20 inch 5 chấu kép kiểu Braga, màu Xám Graphite. Ngoài ra, logo R-Line xuất hiện ở phần lưới tản nhiệt và 2 bên hông xe.

Vào bên trong, nội thất VW Touareg bản mới vẫn mang phong cách trên bản cũ nhưng được nâng cấp thêm một số tính năng. Vô-lăng tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Đồng hồ sau vô-lăng là màn hình 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 15,6 inch. Hàng ghế trước chỉnh điện 18 hướng với 4 hướng đệm lưng, với đệm đùi trượt dọc, nhớ ghế 3 vị trí, có sưởi ấm và làm mát. 

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 4.

Nội thất VW Touareg.

Một số trang bị tiện nghi có thể kể đến như phanh tay điện tử kèm auto hold, hiển thị thông tin lên kính lái HUD, điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hàng ghế thứ 2 có thêm rèm che nắng chỉnh tay, đèn viền nội thất 30 màu, cốp sau đóng mở điện.

Ngoài ra, bản R-Line có thêm logo ở tựa đầu ghế, ghế ngồi có họa tiết vân carbon. Vô-lăng có logo R-Line ở vị trí 6h và thêm lẫy chuyển số, bậc bước chân có logo R-Line. Phiên bản này cũng có cửa hít, dàn âm thanh 13 loa đến từ Dynaudio công suất 730W. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Touareg mới không còn trang bị camera 360 độ và tính năng massage ghế.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 5.
VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 6.
VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 7.
VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 8.
VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 9.
VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 10.
VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 11.

Về vận hành, 2 phiên bản mới vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 370Nm. Xe trang bị hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion, hệ thống treo khí nén. Theo hãng xe Đức, VW Touareg có tới 7 chế độ lái khác nhau bao gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (êm ái), Normal (thông thường), Sport (thể thao), Individual (cá nhân hóa), Offroad (địa hình), Snow (đường tuyết).

Đối thủ của VW Toaureg tại Việt Nam là những mẫu xe cùng phân khúc như Audi Q7 (từ 3,54 tỷ đồng), BMW X5 (từ 4,099 tỷ đồng), Lexus RX (từ 3,43 tỷ đồng).

Cũng trong dịp này, Volkswagen Việt Nam đồng thời giới thiệu thêm 5 đại lý mới trên toàn quốc, bao gồm  Volkswagen An Phú (phường An Khánh, TP.HCM), Volkswagen Golden (phường Chợ Lớn, TP.HCM), Volkswagen Thanh Hóa (phường Quảng Phú, Thanh Hóa), Volkswagen Đồng Nai (phường Long Bình, Đồng Nai), Volkswagen Khánh Hội (phường Khánh Hội, TP. HCM).

Một số hình ảnh VW Touareg mới tại đại lý:

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 12.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 13.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 14.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 15.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 16.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 17.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 18.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 19.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 20.

Chú thích ảnh

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 21.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 22.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 23.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 24.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 25.

VW Touareg thêm 2 bản mới, đã về đại lý: Giá tới gần 3,4 tỷ đồng nhưng vẫn rẻ hơn Audi Q7 cả trăm triệu đồng, chưa có ADAS- Ảnh 26.

Theo Thuỳ Trag

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
Volkswagen Touareg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, 'siêu trái cây' của Việt Nam được Nhật Bản ngày càng ưa chuộng: Sắp hưởng ưu đãi thuế 0%, xuất khẩu tăng 14 lần

Không phải sầu riêng, 'siêu trái cây' của Việt Nam được Nhật Bản ngày càng ưa chuộng: Sắp hưởng ưu đãi thuế 0%, xuất khẩu tăng 14 lần Nổi bật

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu

Đại lý báo sắp mang về Việt Nam mẫu xe Honda mới: Đẹp lạ, đầy bình đi hơn 400km, giá quy đổi hơn 40 triệu Nổi bật

Triệt phá đường dây bán cà phê cực độc hại, bắt giữ 36 nghi phạm: Hơn 90.000 đơn hàng đã bán ra

Triệt phá đường dây bán cà phê cực độc hại, bắt giữ 36 nghi phạm: Hơn 90.000 đơn hàng đã bán ra

18:24 , 10/08/2025
Đồng giá 919 triệu đồng, chọn Lynk & Co 01 bản 'base' hay Kia Sportage bản máy xăng 2.0L gần cao nhất

Đồng giá 919 triệu đồng, chọn Lynk & Co 01 bản 'base' hay Kia Sportage bản máy xăng 2.0L gần cao nhất

16:11 , 10/08/2025
Apple sắp chia lịch ra mắt iPhone 2 lần/năm để "đánh phủ đầu" Samsung?

Apple sắp chia lịch ra mắt iPhone 2 lần/năm để "đánh phủ đầu" Samsung?

14:23 , 10/08/2025
Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025

13:25 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên