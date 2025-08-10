"Trong khi Tổng thống Trump đang cố gắng thúc đẩy xuất khẩu năng lượng của Hoa Kỳ bằng một tay, Washington lại đang làm phần việc của mình để kìm hãm sự bùng nổ trong xuất khẩu LNG sang châu Âu bằng tay kia", tờ OilPrice mô tả vấn đề.

Sự gia tăng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ, được cho là do Nhà Trắng tích cực hỗ trợ, trở nên phức tạp hơn rất nhiều do các quy tắc thương mại riêng biệt được đưa ra bởi chính quyền Mỹ, nơi đang tìm cách khôi phục ngành đóng tàu của Hoa Kỳ để chống lại sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Theo các yêu cầu mới, bắt đầu từ năm tới, 1% lượng LNG xuất khẩu của Hoa Kỳ phải được vận chuyển bằng tàu treo cờ của họ và do chính nước Mỹ chế tạo. Con số này sẽ tăng dần qua nhiều thập kỷ và đến năm 2047, sẽ đạt mức 15%.

Chính sách của Mỹ về đội tàu LNG đang gây khó cho chính bản thân họ và đồng minh.

Chỉ 1% lượng xuất khẩu có vẻ là một con số không đáng kể, nếu không tính đến việc Hoa Kỳ là nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.

Nhưng đội tàu LNG toàn cầu hiện nay chỉ có 1 tàu treo cờ Mỹ (nhưng do Pháp đóng), và việc chế tạo một tàu chở LNG tại Hoa Kỳ sẽ mất nhiều năm và có thể tốn kém gấp 2 đến 4 lần so với đóng ở Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Các chuyên gia chỉ ra rằng tàu chở LNG cuối cùng được đóng tại Hoa Kỳ đã hoàn thành vào năm 1980, tức là 45 năm trước.

Vì vậy, việc áp dụng các quy định mới với một "lý do cá nhân" có thể khiến Hoa Kỳ mất hết dữ liệu sản xuất và xuất khẩu, và châu Âu sẽ sớm hết khí đốt, bởi Cựu lục địa cần rất nhiều nguyên liệu thô, và họ đề xuất vận chuyển chúng dưới cờ Mỹ và trên các tàu chở hàng của Washington, điều mà hiện nay hoàn toàn không tồn tại.