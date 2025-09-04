Westlake Compounds Việt Nam được công nhận Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Các doanh nghiệp này đã được công nhận dựa trên các chính sách và hoạt động nhân sự xuất sắc, hiệu quả, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển môi trường làm việc năng động và đa dạng.

Công ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam vinh dự được tạp chí HR Asia công nhận nằm trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025 – Phiên bản Việt Nam".

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng Phòng Nhân Sự, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi Westlake Compounds Việt Nam tiếp tục được vinh danh với giải thưởng danh giá này trong 4 năm liên tiếp.

Giải thưởng là minh chứng rõ ràng cho sự cống hiến và tinh thần đoàn kết của toàn thể đội ngũ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo vì sự dẫn dắt và hỗ trợ không ngừng, cũng như đến tất cả nhân viên vì sự cam kết trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp và hạnh phúc.

Chính nhờ sự đồng lòng ấy, chúng tôi đã cùng nhau tạo nên Westlake Compounds Việt Nam – một trong những nơi làm việc tốt nhất."

Chiến lược gắn kết nhân viên của Westlake Compounds Việt Nam bao gồm: Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; Đào tạo và phát triển; Lương và phúc lợi; Đa dạng và hòa nhập.

An toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của Westlake Compounds Việt Nam. Công ty tuân theo hướng dẫn của Người sáng lập Tập đoàn Westlake, T.T. Chao: ‘Chúng tôi đặt sự an toàn lên hàng đầu và nó sẽ luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Không có công việc nào quan trọng hoặc khẩn cấp đến mức mọi người không thể dành thời gian để làm việc một cách an toàn. Sự sống là quý giá và không thể thay thế được.’

Con người là tài sản quý giá nhất

Westlake Compounds Việt Nam tin tưởng rằng con người là tài sản quý giá nhất. Công ty luôn nỗ lực xây dựng một văn hóa đội ngũ thân thiện, năng động, đam mê và tận tâm, với nhiều hoạt động ghi nhận và gắn kết nhân viên.

Khen thưởng nhân viên

Bên cạnh cung cấp gói lương bổng cạnh tranh, Westlake Compounds Việt Nam thể hiện sự đánh giá cao đối với nhân viên thông qua các giải thưởng như Giải thưởng Bữa tối, Giải thưởng Nhân viên của Quý và Giải thưởng Làm việc lâu năm. Ngoài ra, Westlake Compounds Việt Nam còn cung cấp khoản thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. Hàng quý, công ty tổ chức lễ trao giải để cấp quản lý có thể trực tiếp trao giấy chứng nhận và cảm ơn nhân viên vì sự cống hiến và thành tích xuất sắc.

Sức khỏe thể chất của nhân viên

Westlake Compounds Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao sức khỏe thể chất của nhân viên và đã thiết lập nhiều biện pháp chăm sóc sức khỏe với sự hỗ trợ từ các chuyên gia và các hoạt động nội bộ. Westlake Compounds Việt Nam cũng mở phòng tập thể dục trong khuôn viên nhà máy để nhân viên luyện tập sau giờ làm việc. Hàng năm, Westlake Compounds Việt Nam tổ chức các cuộc thi chạy, bơi, đá bóng… những hoạt động này không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất của nhân viên mà còn tăng cường tình bạn, xây dựng đội nhóm và sự hợp tác.

Sức khỏe tinh thần của nhân viên

Westlake Compounds Việt Nam tin rằng một môi trường làm việc vui vẻ và thú vị sẽ thúc đẩy sự hợp tác, giao tiếp hiệu quả giữa các nhóm và nâng cao năng suất lao động. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết nhằm tạo nên không khí làm việc tích cực, bao gồm: Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng & Quốc tế Lao động, Quốc khánh Hoa Kỳ, Quốc khánh Việt Nam, các cuộc thi bóng đá, thi trang trí và mừng Giáng sinh, Tết Dương lịch, tiệc tất niên cuối năm, Lễ tình nhân, quà tặng sinh nhật, cuộc thi tìm kiếm tài năng, thi cắm hoa, Siêu đầu bếp, thi trang trí bánh sinh nhật công ty và nhiều hoạt động khác.

Tạo một nơi làm việc tốt hơn

Westlake Compounds Việt Nam mang đến một môi trường làm việc minh bạch và linh hoạt, duy trì các kênh giao tiếp mở để nhân viên có thể phản hồi trực tiếp đến quản lý, Tổng Giám đốc hoặc bộ phận Nhân sự nhằm cải thiện môi trường làm việc. Công ty cũng đã đầu tư xây dựng một nhà máy mới với tiêu chuẩn cao, mức độ tự động hóa hiện đại và điều kiện làm việc được nâng cấp hơn.

Hãy là nhà tuyển dụng được lựa chọn

Westlake Compounds Việt Nam không chỉ hướng đến phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, mà còn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự gắn bó, tài năng và hạnh phúc. Điều này góp phần tạo ra giá trị thiết thực cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng nơi công ty hoạt động. Westlake Compounds Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố hành trình chăm lo cho người lao động, nỗ lực không ngừng để trở thành Nhà tuyển dụng được lựa chọn.