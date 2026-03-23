Windows 11 tồn tại 1 thứ khiến ngay cả sếp lớn Microsoft cũng bức xúc - không phải AI, không phải hiệu suất, mà chính là điều này

Mới đây, Microsoft đã hé lộ một bản cập nhật toàn diện cho Windows 11, mang đến những tinh chỉnh thiết thực dựa trên phản hồi từ cộng đồng. Từ việc tối ưu hóa hiệu suất, cải thiện độ ổn định của hệ thống cập nhật, cho đến việc tinh gọn các tính năng AI và tối ưu không gian hiển thị, tất cả đều hướng tới việc mang lại một hệ điều hành mượt mà và thân thiện hơn.

Giữa bức tranh cải tổ vô cùng tích cực đó, cộng đồng công nghệ vẫn đang ngóng chờ thêm một sự thay đổi ở khâu thiết lập ban đầu: việc nới lỏng yêu cầu bắt buộc kết nối internet và đăng nhập tài khoản trực tuyến.

Tín hiệu lạc quan đã chính thức xuất hiện khi Scott Hanselman, Phó Chủ tịch và cũng là một chuyên gia lập trình được kính trọng tại Microsoft, lên tiếng chia sẻ sự đồng cảm. Phản hồi một người dùng trên mạng xã hội X về việc đa dạng hóa các tùy chọn đăng nhập, vị lãnh đạo này chân thành bày tỏ rằng ông hoàn toàn thấu hiểu những bất tiện hiện tại và đội ngũ đang nỗ lực làm việc để cải thiện tình hình.

Bài toán cân bằng giữa hệ sinh thái tiện ích và quyền tự do cá nhân

Chia sẻ của Hanselman cho thấy Microsoft thực sự có những đội ngũ tâm huyết, luôn đứng về phía trải nghiệm người dùng và sẵn sàng thảo luận để mang lại quyền lựa chọn linh hoạt hơn. Tất nhiên, quá trình thay đổi một quy trình cốt lõi không đơn thuần chỉ là giải quyết các vấn đề về mặt kỹ thuật lập trình.

Scott Hanselman nói rằng bản thân ông cũng ghét yêu cầu bắt buộc kết nối internet và đăng nhập tài khoản trực tuyến

Xuyên suốt những năm qua, Microsoft luôn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái liền mạch. Tài khoản trực tuyến chính là chiếc chìa khóa giúp người dùng ngay lập tức đồng bộ dữ liệu quý giá với OneDrive, hay tối ưu hóa công việc trên trình duyệt Edge và bộ ứng dụng Office ngay khi vừa mở máy.

Microsoft hiện yêu cầu đăng nhập tài khoản Microsoft khi cài đặt ban đầu (OOBE), đặc biệt khi có kết nối Internet.

Do đó, bài toán đặt ra cho ban lãnh đạo Microsoft hiện tại là tìm một điểm cân bằng hợp lý. Họ cần xác định cách khai thác lợi thế của hệ sinh thái đám mây, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu về trải nghiệm thiết lập truyền thống và quyền riêng tư của một bộ phận người dùng. Việc thay đổi yêu cầu đăng nhập, nếu có, cũng sẽ cần được phối hợp giữa nhiều nhóm phát triển để tránh ảnh hưởng đến các dịch vụ liên kết.

Hiện chưa có lộ trình điều chỉnh cụ thể nào được công bố. Tuy vậy, việc đội ngũ phát triển Windows đang xem xét các phương án khác nhau cho thấy đây là một vấn đề đang được quan tâm. Điều này phần nào phản ánh nỗ lực cân nhắc giữa định hướng dịch vụ và bản chất "cá nhân" vốn có của nền tảng PC.

Trong tương lai gần, nếu Windows 11 thực sự mở lại tùy chọn thiết lập tài khoản cục bộ, người dùng sẽ có toàn quyền quyết định sự ưu tiên của mình: đắm chìm vào sự tiện lợi của một hệ sinh thái đồng bộ hoàn hảo, hay tận hưởng không gian cá nhân hoàn toàn độc lập ngay từ những cú click chuột đầu tiên.