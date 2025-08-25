Xác định lại giá đất thanh toán 3 hợp đồng BT ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM ban hành kế hoạch số 52/Kh-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 91/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, các dự án áp dụng gồm dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 30/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ thực hiện rà soát, xác định ranh giới, vị trí, diện tích, giá đất của phần diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, xác định các nội dung như trên đối với diện tích đất được giao bổ sung (nếu có), phần diện tích đất chênh lệch. Trường hợp sau khi xác định lại giá đất mà có sự thay đổi về giá trị quỹ đất thanh toán thì thỏa thuận ký kết với nhà đầu tư phụ lục của hợp đồng BT ký chính thức để cập nhật giá trị quỹ đất thanh toán.

Cầu Thủ Thiêm 2 là 1 trong 3 dự án BT bị rà soát lại giá trị quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng sẽ rà soát các quyết định giao đất, cho thuê đất đã được ban hành để xem xét điều chỉnh hoặc ban hành bổ sung quyết định giao đất, cho thuê đất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

UBND TPHCM đề nghị Kiểm toán Nhà nước trong tháng 9/2025 thực hiện kiểm toán việc xác định giá trị hoàn thành dự án BT, xác định phần diện tích đất và giá đất của quỹ đất được sử dụng để thanh toán cho dự án BT, xác định phần diện tích chênh lệch và giá đất của phần diện tích đất chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường An Khánh và các đơn vị có liên quan thực hiện bảo đảm thời hạn đề ra trong kế hoạch.

Sở Tài chính được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND phường An Khánh cùng các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi, kiểm tra đôn đốc triển khai các nội dung của kế hoạch. Tổng hợp và báo cáo tiến độ cho UBND TPHCM cũng như tham mưu cho UBND TPHCM báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã hoàn thành việc rà soát nội dung của các hợp đồng BT ký tắt và hợp đồng BT ký chính thức của từng dự án, hoàn thành thực hiện rà soát xác định căn cứ khẳng định nhà đầu tư thực hiện dự án BT ngay sau ký tắt hợp đồng BT làm cơ sở xác định đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã hoàn thành thực hiện rà soát và định giá đất đồng thời tại 2 thời điểm (thời điểm ký tắt hợp đồng BT và thời điểm ban hành quyết định giao đất) đối với toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán nêu tại hợp đồng BT ký tắt các dự án nêu trên theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.