Xác lập kỷ lục Việt Nam cho chậu bonsai bằng lăng xoay tự động độc nhất vô nhị

Tác phẩm bằng lăng trắng gần 200 năm tuổi, nặng khoảng 6 tấn, có hình dáng độc đáo tựa con rùa với chiếc đuôi nhỏ phía sau. Cây được anh Thọ phát hiện và đưa về từ nước Lào, trải qua hành trình gian nan kéo dài nhiều tuần và chi phí hàng trăm triệu đồng.

Theo một chuyên gia về cây cảnh, bằng lăng là loại cây có cành giòn, dễ gãy, việc tạo dáng và chăm sóc đòi hỏi kỹ năng và thời gian lớn, chỉ những người thật sự am hiểu mới có thể gìn giữ và tôn dáng được vẻ của cây cổ thụ này.

Cây được đặt trong chậu “khủng” rộng 2,8m, cao 4m (tính cả cây và chậu), tích hợp hệ thống xoay tự động bằng điện có thể điều chỉnh tốc độ và hướng xoay linh hoạt.

Đây là chậu xoay tự động đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật bonsai truyền thống và công nghệ cơ khí hiện đại.