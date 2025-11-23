Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu triển khai dịch vụ xe ghép 7 chỗ liên tỉnh bằng Limo Green, chạy từ 4h sáng, tần suất 60 phút/chuyến

Theo Xanh SM, ưu điểm của dòng xe Limo Green là khoang xe rộng, đủ chỗ cho tối đa sáu hành khách, thiết kế hiện đại cùng khả năng vận hành êm và không tiếng ồn.

Với 3 tuyến cố định Hà Nội – phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình); Đà Nẵng – Huế; phường Sài Gòn, phường Bến Thành – phường Bà Rịa – phường Vũng Tàu (TP HCM), khách hàng có thể lựa chọn thuê trọn chuyến với mức giá lần lượt là: 1.110.000 đồng, 830.000 đồng và 980.000 đồng.

Ngoài ra, hành khách có thể lựa chọn ghép chuyến để tối ưu chi phí với giá vé lượt là: Hà Nội – phường Nam Định (140.000 đồng/khách); Đà Nẵng – Huế (150.000 đồng/khách); phường Sài Gòn, phường Bến Thành – phường Bà Rịa – phường Vũng Tàu (180.000 đồng/khách). Khách có nhu cầu đón trả trong bán kính 5km có thể lựa chọn gói có giá từ 200.000 – 260.000 đồng/khách.

Dịch vụ được Xanh SM vận hành từ 4h00 đến 21h00 hàng ngày với tần suất 60 phút/chuyến. Trên xe có sẵn nước uống, khăn ướt, kẹo ngậm, túi nôn và Wi-Fi để hỗ trợ hành khách trong suốt hành trình.

Về dịch vụ taxi, theo kế hoạch, sau Hà Nội và TP HCM, Xanh SM dự kiến sẽ mở rộng các dịch vụ đưa đón bằng xe Limo Green tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.



