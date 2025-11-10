Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây 3 cây cầu nối Đồng Nai với TPHCM hơn 40.000 tỷ đồng

10-11-2025 - 15:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

3 dự án cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2 kết nối giao thông đường bộ giữa tỉnh Đồng Nai với TP Hồ Chí Minh thực hiện theo phương thức đối tác công tư đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua.

Sáng 10/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng các cầu Cát Lái , Long Hưng, Phú Mỹ 2 đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, đồng thời thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Xây 3 cây cầu nối Đồng Nai với TPHCM hơn 40.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Đại biểu thông qua tờ trình đầu tư xây dựng các cầu đường bộ kết nối Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là chính.

Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã quá tải, gây tắc nghẽn liên tục như quốc lộ 1, quốc lộ 51... Mặc dù, trong thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa 2 tỉnh, thành phố đã được địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường vành đai, cao tốc, liên kết vùng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Xây 3 cây cầu nối Đồng Nai với TPHCM hơn 40.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Dự án cầu thay phà Cát Lái nối TP Hồ Chí Minh với Đồng Nai

Việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giữa các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.

Ngoài các dự án đầu tư công đang được hai địa phương nghiên cứu triển khai, thì việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được ưu tiên khuyến khích. Theo chủ trương đã thống nhất, hai địa phương sẽ phối hợp triển khai các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2 để tăng cường sự kết nối tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị thống nhất UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 (tổng mức đầu tư khoảng 16.445 tỷ đồng) theo hình thức đối tác công tư. Thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái (tổng mức đầu tư khoảng 12.564 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2, tổng mức đầu tư khoảng 11.758 tỷ đồng) theo hình thức đối tác công. Các dự án được thực hiện trong năm 2025- 2028.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trình HĐND tỉnh tờ trình dự thảo Nghị quyết về thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An), cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất, thống nhất đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Thạnh Hội 2, kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, từ nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh và giao UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Thống nhất đầu tư dự án xây dựng cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An) kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, từ nguồn vốn ngân sách TP Hồ Chí Minh và giao UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Thống nhất đầu tư dự án xây dựng cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân) kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Đề nghị cần quy định lộ trình xóa bỏ thuế khoán

Theo Mạnh Thắng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc hội bầu nhân sự cấp cao và chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm chức

Quốc hội bầu nhân sự cấp cao và chứng kiến Lễ tuyên thệ nhậm chức Nổi bật

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gợi mở 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gợi mở 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Lào Cai Nổi bật

Tiến độ 22 dự án cao tốc dài 733km trước thời khắc lịch sử ngày 19/12: Khánh thành 3.000km cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau

Tiến độ 22 dự án cao tốc dài 733km trước thời khắc lịch sử ngày 19/12: Khánh thành 3.000km cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau

15:00 , 10/11/2025
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

14:40 , 10/11/2025
Thời điểm doanh nghiệp nợ BHXH có thể bị chuyển từ xử phạt hành chính sang xử lý hình sự

Thời điểm doanh nghiệp nợ BHXH có thể bị chuyển từ xử phạt hành chính sang xử lý hình sự

14:30 , 10/11/2025
Đề nghị cần quy định lộ trình xóa bỏ thuế khoán

Đề nghị cần quy định lộ trình xóa bỏ thuế khoán

13:56 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên