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Xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 90m² bao nhiêu tiền?

| | Bất động sản

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 90m² phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích thực tế, kiểu mái, vật liệu hoàn thiện...

Nhà mái Nhật có đặc trưng là phần mái dốc nhẹ, các khối mái được xếp lớp tạo cảm giác cân đối và thanh thoát. Trong khi đó, thiết kế chữ L giúp công trình tận dụng tốt diện tích đất, tạo khoảng sân trước hoặc bên hông để làm sân chơi, chỗ để xe hay bố trí tiểu cảnh.

Với diện tích sàn khoảng 90m² mỗi tầng, tổng diện tích sử dụng cơ bản của nhà 2 tầng là 180m². Gia chủ có thể bố trí 3-4 phòng ngủ, phòng khách, bếp - ăn, phòng thờ và các khu vực phụ trợ tùy nhu cầu.

Xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 90m² bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà thường được áp dụng theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích tính xây dựng gồm diện tích sàn, phần mái, móng và một số hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Thông thường, móng cọc được tính từ 20-40% diện tích sàn, móng băng được quy đổi tương đương khoảng 50% diện tích sàn. Diện tích mái Nhật thường tính theo hệ số khoảng 50-70% diện tích sàn.

Xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 90m² bao nhiêu tiền?- Ảnh 1.

Mẫu nhà mái Nhật chữ L 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 2 tầng, diện tích sàn 90m², sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích sàn tầng 2: 90m² x 100% = 90m²

Diện tích móng: 90m² x 40% = 36m²

Diện tích mái Nhật: 90m² x 70% = 63m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 279m²

Nếu áp dụng đơn giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 90m² ước tính:

279m² x 7 triệu đồng/m² = 1,953 tỷ đồng

Với đơn giá xây dựng phần thô 3,8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 90m² ước tính:

279m² x 3,8 triệu đồng/m² = 1,06 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng chữ L 90m² thực tế có thể thay đổi phụ thuộc vào thời điểm thi công, giá nguyên vật liệu...

Bên cạnh đó, kiểu mái và độ phức tạp của kiến trúc chữ L cũng ảnh hưởng đáng kể. Nhà có nhiều khối mái, phào chỉ, cột trang trí hoặc cửa kính lớn thường có chi phí nhân công và hoàn thiện cao hơn.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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