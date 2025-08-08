Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe bán tải vượt đèn đỏ, lộ biển số giả 'lộc phát'

08-08-2025 - 10:07 AM | Xã hội

Sau khi hệ thống camera giao thông ghi lại cảnh xe bán tải vượt đèn đỏ, cảnh sát truy vết và phát hiện phương tiện sử dụng biển số giả.

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã lập biên bản và tạm giữ chiếc ô tô bán tải sử dụng biển kiểm soát giả 98A-968.68.

Xe bán tải vượt đèn đỏ, lộ biển số giả 'lộc phát'- Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải đeo biển kiểm soát giả bị camera phát hiện vượt đèn đỏ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Chiếc xe bị hệ thống camera giám sát giao thông của tỉnh Bắc Ninh ghi nhận vượt đèn đỏ vào tối 29/4. Dựa vào biển số, cảnh sát gửi thông báo xử phạt đến chủ phương tiện theo đăng ký.

Tuy nhiên, khi nhận được thông báo vi phạm, chủ xe trú tại Lục Nam (Bắc Ninh) phản hồi rằng bản thân chỉ sở hữu chiếc Daewoo Matiz, không phải xe bán tải như trong hình ảnh vi phạm.

Từ nghi vấn xe sử dụng biển số giả nhằm né tránh xử phạt hoặc phục vụ mục đích không minh bạch, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bắc Ninh triển khai truy vết qua hệ thống camera thông minh, theo dõi hành trình và thói quen di chuyển của phương tiện.

Xe bán tải vượt đèn đỏ, lộ biển số giả 'lộc phát'- Ảnh 2.

Nữ tài xế lái xe bán tải bị lực lượng chức năng kiểm tra. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Đến chiều 7/8, lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu dừng kiểm tra chiếc bán tải đang chạy tại xã Lục Nam.

Nữ tài xế khai đã mua lại phương tiện nhưng không rõ nguồn gốc biển số, đồng thời không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng biển số không đúng quy định.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi gắn biển không do cơ quan có thẩm quyên cấp có thể bị phạt tiền đến 26 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, thậm chí bị xử lý hình sự nếu có dấu hiệu làm giả giấy tờ, biển số.

Văn Chương/VTC News

VTC News

