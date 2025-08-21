Xe cho gia đình dưới 600 triệu đồng: ‘Tôi chọn Honda City bởi hàng ghế sau thậm chí rộng hơn xe phân khúc trên’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 160 phát sóng ngày 21/8 trên HTV9.

Trong số Trên Ghế này, host Đăng Việt và khách mời Trần Giáp sẽ cùng thảo luận về hạng mục Xe cho gia đình tại giải thưởng Car Choice Awards 2025.

Câu hỏi đầu tiên, theo anh Giáp, thế nào là một chiếc xe dành cho gia đình?

Không dễ để định nghĩa thế nào là một chiếc xe dành cho gia đình, chúng ta không có chuẩn chung cho tất cả. Bởi vì “gia đình” có thể là gia đình nhỏ chỉ 2 người, gia đình 4 người, 6 người, thậm chí đại gia đình 8–10 người. Mỗi quy mô gia đình sẽ phù hợp với một dòng xe khác nhau. Ngoài ra còn phụ thuộc vào tài chính của từng gia đình khi lựa chọn xe.

Tuy nhiên, nhìn chung, một chiếc xe gia đình phải đáp ứng được một số tiêu chí: sự thoải mái cho tất cả mọi người khi ngồi bên trong, khả năng đi đường dài an toàn và tiện nghi. Nếu đáp ứng được những yêu cầu đó, chúng ta có thể tạm gọi đó là “xe gia đình”.

Việc phân loại xe gia đình theo phân khúc xe cũng thật khó. Mỗi gia đình có kỳ vọng và số lượng thành viên khác nhau, nhưng thường xe gia đình sẽ có từ 5 chỗ trở lên, ít khi định nghĩa xe 2 chỗ là xe gia đình.

Bản thân chúng tôi – ban tổ chức Car Choice Awards – đã duy trì hạng mục Xe cho gia đình trong nhiều năm. Đúng như anh nói, có rất nhiều tiêu chí để tạo nên khái niệm “xe gia đình”. Vậy liệu có phải xe gia đình phải dung hòa tất cả yếu tố như vừa dành cho người lái, vừa cho người ngồi sau, tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi… thay vì tập trung riêng một khía cạnh?

Tại Việt Nam ấy, ô tô vẫn là một tài sản lớn. Chúng ta thường sẽ sử dụng xe đa năng, không có những chiếc xe chuyên biệt dành cho cá nhân hoặc gia đình.

Ở các nước phát triển, họ thường có hai xe: một xe nhỏ hạng A để đi phố, và một xe lớn (SUV, MPV) để chở gia đình cuối tuần. Đặc biệt ở Mỹ, châu Âu, MPV rất được ưa chuộng vì rộng rãi, thoải mái cho mọi vị trí ngồi, phù hợp cả đường dài.

Tại Việt Nam cũng vậy, khi điều kiện đường sá đã tốt lên, người dùng không cần một chiếc SUV thuần chất để đi đường khó, mà một chiếc xe cầu trước cũng có thể đáp ứng được. Vì thế, người Việt có thể chọn CUV, SUV hoặc MPV để làm xe gia đình. Hiện nay, hầu hết mỗi gia đình chỉ có 1 xe nên đôi khi họ phải chấp nhận hy sinh một số điểm như hơi chật chội hay thiếu tiện nghi một chút. Nhưng miễn là xe đáp ứng nhu cầu di chuyển chung thì vẫn gọi là “xe gia đình”.

Thật khó có mẫu xe nào thỏa mãn mọi yêu cầu, hoặc có thì quá đắt. vì mỗi nhà sản xuất luôn nhắm tới một nhóm khách hàng cụ thể. Ví dụ, xe hạng B khó thể có cửa sổ trời toàn cảnh, hoặc có thì giá sẽ cao. Ngược lại, nhiều hãng tăng tiện nghi (ADAS, ghế da, màn hình lớn, điều hòa 2 vùng…) nhưng giá bán vẫn tương đương đời trước, khiến khách hàng thấy “được lợi”. Điều này cho thấy họ đã tính toán để cân bằng chi phí sản xuất và lợi ích cho người dùng.

Vậy bài toán ở đây là gì, là hãng chịu lỗ hay đã làm thế nào để hài hòa được tất cả.

Với tiêu chí gia đình, một chiếc xe cần thoải mái cho mọi thành viên. Ví dụ, xe 2 cửa dù chở được 4 người nhưng hàng ghế sau rất chật, gần như chỉ phù hợp trẻ em. Khoang hành lý cũng hẹp, không đáp ứng hành trình dài. Trong khi đó, xe gia đình thường có điều hòa đủ mạnh hoặc cửa gió sau, trần xe không quá thấp để người cao vẫn thoải mái. Thông thường, xe dù dành cho gia đình nhưng hàng ngày chỉ đi 3-4 người, ít khi chở đến 7 người. Tuy vậy, yếu tố thoải mái, tiện nghi phải được ưu tiên thay vì cảm giác lái.

Ngoài ra, xe gia đình phải đảm bảo sự thoải mái cho trẻ em, hành trình dài không bị say xe. Những mẫu xe thiên về phong cách coupe, bán tải… có thể phục vụ sở thích cá nhân nhưng ít khi thật sự là “xe gia đình”. Ví dụ nhiều người chọn bán tải vì thích cảm giác lái, có thể nâng cấp nhiều tính năng phục vụ nhu cầu đi phượt địa hình. Nhưng xe bán tải không phù hợp cho gia đình, vì hàng ghế sau kém thoải mái và việc để đồ ở thùng sau cũng bất tiện. Nhiều gia đình chấp nhận đánh đổi để thỏa mãn thú chơi, nhưng nhìn chung bán tải chưa hẳn là xe gia đình.

Bán tải cũng có thể làm xe gia đình.

Ban tổ chức của Car Choice Awards năm 2025 chia hạng mục Xe cho gia đình thành các tầm giá khác nhau. Với số tiền dưới 600 triệu đồng, anh Giáp sẽ chọn mẫu xe nào

Dưới 600 triệu, nếu tính theo giá bán công bố xe mới, chúng ta sẽ khó mua được những mẫu MPV. Vì thế, tôi sẽ thiên về các xe sedan nhiều hơn.

Dưới 600 triệu, người dùng sẽ khó mua được những mẫu MPV. Các các sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent có thể là lựa chọn phù hợp. Ảnh: Đại lý

Chúng ta có thể chọn các sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent. Tất cả đều có nội thất rộng rãi, không gian cốp lớn phù hợp cho những chuyến về quê hoặc đi chơi xa. Ngoài ra còn có Mitsubishi Attrage giá rẻ hơn, tuy tiện nghi đơn giản nhưng vẫn đủ dùng.

Nếu muốn cá tính hơn, các bạn có thể cân nhắc Suzuki Swift hay Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue… Nhìn chung, ở tầm này chủ yếu là sedan hạng B hoặc SUV/crossover cỡ nhỏ hạng A+. Điều này tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích và sở thích của các bạn.

Hoặc Toyota Raize, Kia Sonet... Ảnh: Đại lý

Nếu buộc phải chọn một mẫu xe tiêu biểu nhất, anh sẽ chọn mẫu nào ạ?

Tôi sẽ chọn Honda City. Bởi vì đây là một chiếc xe đáp ứng được tất cả những yêu cầu của cá nhân tôi.

Thứ nhất, City mang lại cảm giác lái hay nhất phân khúc, là điều mà một người thường xuyên lái xe như tôi quan tâm. Thứ 2, đây là một chiếc xe có đầy đủ các trang bị an toàn. Thứ 3, không gian xe rộng rãi, đặc biệt hàng ghế thứ 2 rộng hơn một số xe ở phân khúc cao hơn.

Nếu chọn xe gia đình dưới 600 triệu anh Trần Giáp đánh giá cao Honda City. Ảnh: Đại lý Honda

So với các đối thủ, xe có động cơ mạnh hơn, 119 mã lực so với các xe khác chỉ khoảng 105 mã lực. Kèm với đó, tôi đánh giá cao hệ thống khung gầm của xe. Từ nhu cầu đi trong phố đến đèo dốc, hệ thống treo không gây ra hiện tượng mềm khiến người ngồi có cảm giác bồng bềnh. Với City, quý vị có thể ôm cua đổ đèo một cách tự tin mà không phải lo lắng.

Cảm ơn anh Giáp rất nhiều.

