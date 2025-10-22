Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xe cỡ nhỏ ngày càng khó bán, Kia Morning chỉ bán được hơn 200 chiếc sau 9 tháng

22-10-2025 - 16:14 PM | Thị trường

Điển hình như mẫu Kia Morning một thời làm mưa làm gió và trở thành mẫu chiến lược của hãng thì nay có tháng chỉ bán 5 chiếc.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, các mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ hạng A, có doanh số khá thấp. Cụ thể mẫu xe Kia Morning bán được tổng cộng 218 chiếc, Mitsubishi Attrage 1.313 chiếc, Toyota Wigo 1.657 chiếc, còn Hyundai i10 nhờ có đến 6 phiên bản với đa dạng mức giá từ 360 – 455 triệu đồng nên có doanh số tốt hơn đạt 2.255 chiếc.

Xe cỡ nhỏ ngày càng khó bán, Kia Morning chỉ bán được hơn 200 chiếc sau 9 tháng- Ảnh 1.

Kia Morning rớt doanh số thê thảm

Ông Trần Thanh Tuấn, quản lý showroom ô tô khu vực phường Tân Bình, TP HCM, cho biết sở dĩ mẫu xe Morning bán chậm là do bản thường vẫn giữ thiết kế cũ tuy có giá thấp 349 triệu đồng nhưng không đáp ứng nhu cầu người mua. Trong khi bản mới tuy có thiết kế thời trang và thể thao hơn nhưng lại có mức giá cao lên đến 439 triệu đồng. Với tầm giá này, khách có thể thêm ít tiền có thể "tậu" được cả xe đa dụng 7 chỗ.

Tương tự, mẫu xe Attrage, theo ông Tuấn, tuy có kích thước tốt hơn Kia Morning nhưng hãng xe này vẫn giữ thiết kế cũ cả chục năm trước. Do đó, dù bản tiêu chuẩn có mức giá thấp 380 triệu đồng nhưng lại sử dụng hộp số sàn nên không được khách chọn mua còn bản cao có giá gần 500 triệu đồng tương đương với giá 7 chỗ đa dụng cỡ nhỏ nên cũng gặp khó.

Xe cỡ nhỏ ngày càng khó bán, Kia Morning chỉ bán được hơn 200 chiếc sau 9 tháng- Ảnh 2.

Xe Brio tháo chạy khỏi thị trường

Trước đây, hãng Honda cũng có hai mẫu xe cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam nhưng đều thất bại. Cụ thể, mẫu xe Jazz có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2017, có giá bán từ 514 – 624 triệu đồng. Do có doanh số thấp nên đến năm 2019, hãng xe này đã ngưng bán mẫu xe Jazz.

Ngay sau khi ngưng bán xe Jazz, đến giữa năm 2019, Honda Việt Nam tiếp tục đưa về thị trường Việt Nam mẫu xe Brio nhỏ gọn khác, với giá bán 418 – 452 triệu đồng, tùy bản. Cho dù có mức giá thấp hơn khoảng 100 triệu đồng so với mẫu trước đó nhưng doanh số vẫn không được cải thiện. Sau dịch COVID-19, những chiếc Brio cuối cùng còn tồn ở đại lý cũng được hạ giá mạnh để dọn kho.

Kia Morning 2025 về đại lý trước khi ra mắt: Đèn LED như Carnival, cụm màn hình lớn, CarPlay không dây, 'phả hơi nóng' lên Wigo, i10

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: Thu về 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm, hơn 140 quốc gia đang mua hàng

Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: Thu về 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm, hơn 140 quốc gia đang mua hàng Nổi bật

Bộ ba sedan 'hot' nhất Việt Nam không ngừng giảm giá

Bộ ba sedan 'hot' nhất Việt Nam không ngừng giảm giá Nổi bật

Giá bạc lao dốc mạnh sau chuỗi tăng nóng

Giá bạc lao dốc mạnh sau chuỗi tăng nóng

15:45 , 22/10/2025
Trung Quốc siết xuất khẩu, Mỹ tìm ra loạt ‘cứu tinh’ đất hiếm nhưng chuyên gia khẳng định: “Trung Quốc đã đi trước thế giới quá xa”

Trung Quốc siết xuất khẩu, Mỹ tìm ra loạt ‘cứu tinh’ đất hiếm nhưng chuyên gia khẳng định: “Trung Quốc đã đi trước thế giới quá xa”

15:01 , 22/10/2025
Chuyên gia review: "Tôi đã dùng hết các mẫu iPhone 17 năm nay, có một chiếc mà tôi sẽ không bao giờ mua"

Chuyên gia review: "Tôi đã dùng hết các mẫu iPhone 17 năm nay, có một chiếc mà tôi sẽ không bao giờ mua"

14:48 , 22/10/2025
Trung Quốc chi tiền cao kỷ lục để nhập một mặt hàng từ Việt Nam

Trung Quốc chi tiền cao kỷ lục để nhập một mặt hàng từ Việt Nam

14:33 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên