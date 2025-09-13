Kia Morning 2025 về đại lý trước khi ra mắt: Đèn LED như Carnival, cụm màn hình lớn, CarPlay không dây, 'phả hơi nóng' lên Wigo, i10

Theo chia sẻ từ một số tư vấn bán hàng đại lý, Kia Morning 2025 đã có mặt và chỉ chờ ngày ra mắt. Có người cho biết Morning mới sẽ ra mắt cùng Sorento mới trong hôm nay (13/9). Cả 2 mẫu xe này đều được lắp ráp trong nước.

Những chiếc Kia Morning mới đã được đưa về đại lý. Ảnh: Đại lý

Hình ảnh ban đầu cho thấy có 2 phiên bản Morning khác nhau. Phía người bán cho biết sẽ có ít nhất 3 phiên bản. Giá dự kiến của Morning mới cao hơn trước. Hiện bản cũ được chia thành 2 phiên bản, giá từ 349 triệu đồng cho bản số sàn và 424 triệu đồng cho bản số tự động.

Hiện chưa rõ thông tin trang bị cụ thể của Morning mới. Tuy nhiên, dựa vào hình ảnh, có thể phần nào nhận ra một số điểm mới của mẫu hatchback cỡ A này.

Hình ảnh Morning mới xuất hiện trong dữ liệu từ trang chủ của Kia Việt Nam. Ảnh: Kia

Do là bản nâng cấp facelift, Morning 2025 giữ nguyên kiểu dáng. Thiết kế xe thay đổi lớn nhất ở phần đầu, đèn hậu và bộ mâm. Cụm đèn trước đặt dọc giống Carnival và cả Sorento mới sắp ra mắt. Bản cao cấp dùng đèn LED với 3 thấu kính đặt dọc, trong khi bản thấp hơn là một thấu kính halogen. Đèn hậu LED vắt ngang cũng tương đồng với Carnival. Bộ mâm 16 inch phối 2 tông màu. Bản cao còn có thanh giá nóc.

Một hình ảnh rò rỉ nhiều khả năng là KV của Morning mới, kết hợp cùng ảnh từ đại lý còn hé lộ thêm một số điểm mới ở nội thất.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy nội thất nâng cấp hiện đại của Morning 2025. Ảnh: S/T

Theo đó, điểm nhấn đến từ cụm màn hình lớn sau vô-lăng kết hợp giữa màn hình 4,2 inch chính giữa và 2 màn hình điện tử 2 bên, giống Accent. Màn hình trung tâm (có thể là 8 inch) có giao diện tiếng Việt, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không đây. Điều hòa tự động trên bản cao cấp, và chỉnh cơ ở bản thấp. Phanh đỗ vẫn là dạng cơ. Ghế bọc da, chỉnh cơ.

Cũng theo hình ảnh xe, Morning mới chưa có ADAS giống bản bán tại Hàn Quốc.

Nhiều khả năng, động cơ Morning mới vẫn giữ nguyên. Bản đang bán dùng động cơ 1.25L, công suất 86 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm, kết hợp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp tùy bản.

Đối thủ của Kia Morning hiện là Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. Với những nâng cấp rò rỉ trên, có thể thấy Morning sẽ tạo thêm áp lực cho 2 mẫu xe còn lại trong phân khúc. Mặc dù vậy, theo thống kê nửa đầu 2025 từ VAMA và TC Group, Morning lại là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc với 174 xe bán ra. Con số tương ứng của Wigo và i10 lần lượt là 1.158 xe và 1.594 xe.

Một số hình ảnh tham khảo Kia Morning mới tại Hàn Quốc: