Xe điện BYD 'Made in China' mất kiểm soát, chạy xoay tròn hơn 100 vòng tại sân bay

Đoạn video từ Sân bay Thiên Phủ, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc cho thấy chiếc xe điện của BYD liên tục chạy vòng quanh một cách khó hiểu. Người quay phim vụ việc thậm chí còn không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng "nó đã chạy được hơn một trăm vòng". Sự cố này đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi xe điện Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và công nghệ tự lái ngày càng được đẩy mạnh.

Theo các báo cáo, tài xế của chiếc xe điện BYD này đã phải khẩn trương liên hệ với cảnh sát giao thông và nhà sản xuất ô tô để được giúp đỡ. Cuối cùng, chiếc xe đã được dừng lại bằng hệ thống điều khiển từ xa, nhưng vụ việc này đã thổi bùng lên một cuộc tranh luận gay gắt về độ tin cậy của các hệ thống tự lái và phanh điện tử trên xe điện Trung Quốc.

Một đoạn video gây chấn động đang lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, ghi lại cảnh tượng một chiếc xe điện BYD "sản xuất tại Trung Quốc" bất ngờ mất kiểm soát ở chế độ tự lái tại bãi đỗ xe sân bay Thiên Phủ (Thành Đô). Điều đáng sợ là chiếc xe được cho là đã quay vòng hơn 100 lần với tốc độ cao do lỗi phanh, khiến tài xế phải cầu cứu cảnh sát và nhà sản xuất để được dừng lại từ xa.

Loạt tai nạn "mất phanh" gây ám ảnh xe điện Trung Quốc

Đây không phải là lần đầu tiên các mẫu xe điện, đặc biệt là của BYD, gặp phải sự cố mất kiểm soát gây tranh cãi.

Vụ BYD Tang DM tại Tây An, Trung Quốc (2019): Khoảng 16h50 ngày 23/4/2019, tại Khu Công nghệ cao Tây An, một chiếc BYD Tang DM do nữ tài xế tên Châu điều khiển đã bất ngờ tăng tốc, đâm vào nhiều phương tiện, gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương. Chủ xe sau đó đã đăng bài viết trên Weibo tố cáo xe "không thể dừng lại", cho biết xe lao về phía trước rất nhanh dù chưa nhả chân phanh và mọi thao tác phanh hay chuyển số đều vô hiệu. BYD sau đó đã phản hồi rằng xe đang được kiểm tra kỹ thuật và chưa có kết luận cuối cùng.

Vụ BYD e6 tại Lan Châu, Trung Quốc (2019): Khoảng 6 giờ chiều ngày 5/5/2019, một chiếc taxi điện BYD e6 tại Lan Châu cũng đột nhiên mất lái và gây tai nạn, khiến tài xế bị tàn tật suốt đời.

Những vụ việc này cùng với sự cố tại sân bay Thiên Phủ, đang củng cố định kiến và sự lo ngại về độ an toàn của xe điện "Made in China" trong lòng một bộ phận người tiêu dùng, mặc dù các nhà sản xuất thường đổ lỗi cho "lỗi vận hành của tài xế".