Xe điện Trung Quốc bỗng 'bỏ nhà ra đi', chủ xe hộc tốc đuổi theo: Rõ ràng không có ai ngồi ở ghế lái mà

Vào ngày 30 tháng 9, tại Thanh Đảo, Trung Quốc một sự việc hy hữu đã diễn ra khi một chiếc xe Xiaomi SU7 bỗng nhiên bắt đầu di chuyển mà không hề có ai ngồi bên trong.

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi được đăng tải bởi Wave News.

Chủ nhân của chiếc xe đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi ngay sau khi sự cố xảy ra. Ông cho biết đã không hề sử dụng điện thoại vào thời điểm đó và khẳng định không thể nào vô tình kích hoạt chức năng khởi động từ xa của xe. Để chứng minh, ông đã công bố đoạn video giám sát toàn bộ sự việc.

Thông qua các kênh thông tin trong ngành, có nguồn tin cho biết, bản ghi của Xiaomi đã chỉ ra rằng một thiết bị Apple liên kết với tài khoản của chủ xe đã gửi lệnh hỗ trợ đỗ xe từ xa - Remote Parking Assist (RPA) tới chiếc xe trong lúc sự cố xảy ra.

Tính năng này cho phép xe tự động di chuyển vào hoặc ra khỏi chỗ đỗ thông qua ứng dụng trên smartphone. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống này cần phải có các biện pháp an toàn để ngăn chặn xe di chuyển khi không có người lái.

Sự cố đã làm dấy lên cuộc tranh luận về độ an toàn và đáng tin cậy của các chức năng điều khiển từ xa trong các phương tiện thông minh. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, mặc dù các tính năng từ xa tăng cường tiện ích, chúng cũng đòi hỏi các cơ chế phòng ngừa chính xác và việc tiết lộ dữ liệu một cách minh bạch để duy trì niềm tin của người dùng.

Chủ nhân của chiếc xe đã yêu cầu Xiaomi cung cấp đầy đủ bản ghi hoạt động gốc thay vì chỉ là những đoạn trích dữ liệu. Đến ngày 3 tháng 10, Xiaomi vẫn chưa công bố báo cáo điều tra chính thức. Rất may, sự cố không gây ra thương tích hay thiệt hại tài sản nào, nhưng nó đã làm sâu sắc thêm cuộc thảo luận liệu hệ thống an toàn xe thông minh hiện tại có thực sự vững chắc hay không.