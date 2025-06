Xe gầm cao Nhật gây sốt nhờ công nghệ an toàn vượt trội, giá quy đổi hơn 400 triệu, chuẩn bị về Việt Nam

Mẫu SUV cỡ nhỏ Suzuki Fronx vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Indonesia, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda WR-V, Daihatsu Rocky và Nissan Magnite. Mẫu xe này sở hữu động cơ mild hybrid 1.5L, hệ thống ADAS tiên tiến và mức giá hấp dẫn, chỉ từ 259 triệu đến 321,9 triệu rupiah (tương đương 414 đến 515 triệu đồng).

Xe có kích thước dài 3.995 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Khách hàng tại Indonesia có thể lựa chọn giữa ba phiên bản, trong đó hai phiên bản được trang bị động cơ mild hybrid.

Hai phiên bản GX và SGX sử dụng động cơ xăng 1.5 lít K15C hút khí tự nhiên, kết hợp công nghệ mild hybrid, cho công suất 101 PS (99 mã lực hoặc 74 kW) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 135 Nm tại 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp (tùy chọn cho GX) hoặc hộp số tự động 6 cấp (cho cả GX và SGX).

Tại Nhật Bản, Fronx còn có thêm tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Phiên bản GL là phiên bản không sử dụng công nghệ mild hybrid, được trang bị động cơ xăng 1.5 lít K15B hút khí tự nhiên. Động cơ này sản sinh công suất 105 PS (103 mã lực hoặc 77 kW) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Hộp số đi kèm là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Về trang bị, phiên bản GL tiêu chuẩn sở hữu la-zăng hợp kim 16 inch, đèn pha LED phản xạ, đèn định vị LED, đèn hậu dạng bóng đèn, vô lăng urethane tích hợp nhiều chức năng, ghế bọc vải, điều hòa chỉnh tay (có cửa gió phía sau), màn hình giải trí 7 inch, 4 loa, 6 túi khí, cảm biến lùi, hệ thống cân bằng điện tử ESP, camera lùi và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Phiên bản GX được nâng cấp với vô lăng bọc da, màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, màn hình giải trí 9 inch, điều khiển hành trình, điều hòa tự động, lẫy chuyển số trên vô lăng (chỉ dành cho phiên bản số tự động 6 cấp) và 2 loa tweeter, nâng tổng số loa lên 6.

Phiên bản cao cấp nhất SGX sở hữu thêm cánh lướt gió trước và sau, tấm che nắng cửa và tùy chọn sơn ngoại thất hai tông màu. Phiên bản này cũng được trang bị đèn hậu LED, ghế bọc da tổng hợp và bộ sạc điện thoại không dây.

Đặc biệt, SGX là phiên bản duy nhất được trang bị gói công nghệ an toàn ADAS bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo xe rung lắc, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đèn pha tự động, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (AEB) DSBS II của Suzuki.

Mới đây, chương trình đánh giá an toàn xe mới Nhật Bản JNCAP công bố Thang điểm an toàn trung bình của xe đạt được ở mức 84%. Các điểm thành phần bao gồm 92% ở mảng phòng tránh va chạm, 76% ở mảng cấu trúc an toàn, và 100% ở hệ thống gọi cứu hộ tự động.uzuki Fronx nằm trong nhóm có điểm số cao được JNCAP đánh giá trong năm 2025.

Mảng công nghệ hỗ trợ an toàn trên Suzuki Fronx được đánh giá cao - Ảnh cắt từ video, nguồn: JNCAP

Fronx được lắp ráp tại nhà máy Cikarang của Suzuki ở Indonesia, cùng với Ertiga và XL7. Khách hàng mua phiên bản GL có thể lựa chọn giữa các màu Đen, Trắng ngọc trai và Xám kim loại. Phiên bản GX có thêm tùy chọn màu Trắng ngà Savanna.

Phiên bản SGX chỉ có một tùy chọn đơn sắc là Đen, cùng với các tùy chọn hai tông màu Xanh lam xám, Trắng ngọc trai và Trắng ngà Savanna, tất cả đều kết hợp với mui xe màu đen.