Xe hybrid nửa đầu năm 2025: Tăng 71% so với năm ngoái, bộ đôi nhà Toyota và XL7 đua tam mã, HR-V mới ra mắt đã kịp làm nên chuyện

2 mẫu Toyota đứng đầu về doanh số xe hybrid nửa đầu năm 2025 tại Việt Nam. Ảnh: Toyota Việt Nam

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 6/2025. Như vậy, bảng xếp hạng doanh số xe hybrid nửa đầu năm 2025 đã định hình.

Theo đó, thị trường Việt Nam ghi nhận 5.926 chiếc bán ra trong nửa đầu năm 2025. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng 2.478 chiếc, tương đương mức tăng 71,87%. Ngoài ra, thị trường chứng kiến sự biến mất của Suzuki Ertiga Hybrid và được thay thế bằng XL7 Hybrid. Bên cạnh đó, danh sách của VAMA có sự bổ sung của 2 mẫu xe Honda bao gồm Civic e:HEV RS vào tháng 10/2024 và HR-V e:HEV RS vào tháng 4/2025.

Suzuki XL7 Hybrid đứng thứ 3 toàn thị trường trong nửa đầu năm 2025 về doanh số xe hybrid. Ảnh: AP Team

MẪU XE DOANH SỐ NỬA ĐẦU NĂM 2025 (xe) DOANH SỐ NỬA ĐẦU NĂM 2024 (xe) THỊ PHẦN NỬA ĐẦU NĂM 2025 SO SÁNH NĂM 2025 VỚI 2024 (xe) Toyota Innova Cross HEV 1.313 899 22,16% +414 Toyota Corolla Cross HEV 1.194 319 20,15% +875 Suzuki XL7 Hybrid 1.193 Chưa bán 20,13% +1.193 Honda CR-V e:HEV RS 877 535 14,80% +342 Toyota Camry HEV 685 134 11,56% +551 Honda HR-V e:HEV RS 268 Chưa bán 4,52% +268 Toyota Yaris Cross HEV 187 289 3,16% -102 Honda Civic e:HEV RS 106 Chưa bán 1,79% +106 Toyota Alphard HEV 59 4 1,00% +55 Kia Sorento HEV/PHEV 38 50 0,64% -12 Toyota Corolla Altis HEV 6 37 0,10% -31 TỔNG CỘNG 5.926 3.448 100% +2.478

Honda HR-V e:HEV RS dù mới ra mắt nhưng đã được người dùng đón nhận.

Nửa đầu năm 2025 ghi nhận có 3 mẫu xe hybrid đạt doanh số hơn 1.000 xe. Trong đó, Innova Cross HEV về nhất với 1.313 chiếc tương đương 22,16% thị phần. Corolla Cross HEV về nhì với 1.194 chiếc tương đương 20,15% thị phần. Bên cạnh bộ đôi nhà Toyota, mẫu Suzuki XL7 cũng bán hơn 1.000 chiếc với 1.193 xe bán ra, chiếm 20,13% thị phần.

Hai mẫu xe có doanh số tương đối tốt là CR-V e:HEV RS và Camry HEV. Trong đó, mẫu CUV cỡ C bán 877 xe, tăng 342 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 14,8% thị phần. Còn Camry HEV bán 685 chiếc, tăng 551 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 11,56% thị phần.

Thị phần xe hybrid tại Việt Nam nửa đầu năm 2025.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng có tới 6 cái tên chiếm chưa tới 5% thị phần về xe hybrid trong giai đoạn tháng 1-6/2025. Tuy nhiên, Honda HR-V e:HEV RS dù mới bán ra thị trường nhưng vẫn kịp ghi nhận con số 268 chiếc được giao chỉ sau 3 tháng, trung bình gần 90 xe/tháng.

Mẫu xe bán chậm nhất là Corolla Altis HEV với chỉ 6 chiếc được bán, giảm 31 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp ngay trên là Kia Sorento HEV/PHEV với 38 chiếc, giảm 12 chiếc so với nửa đầu năm 2024.