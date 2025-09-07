Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe ô tô "độ" kiểu dáng, nâng đời có đạt khi đi đăng kiểm?

07-09-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Không ít chủ xe thắc mắc, quan tâm về việc ô tô "độ" kiểu dáng để nâng đời xe, khi đi đăng kiểm có đạt hay không?

Liên quan đến việc một số xe ô tô "độ" nhiều chi tiết như: mặt ca lăng, cản trước, cản sau, đèn pha, đèn hậu, đại diện một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội cho biết theo quy định, chủ xe muốn "độ" kiểu dáng để nâng đời xe ô tô cần phải có hồ sơ thiết kế xe cải tạo được thiết kế bởi công ty thiết kế.

Xe ô tô "độ" kiểu dáng, nâng đời có đạt khi đi đăng kiểm?- Ảnh 1.

Theo quy định, chủ xe muốn "độ" kiểu dáng để nâng đời xe ô tô cần phải có hồ sơ thiết kế xe cải tạo (ảnh minh họa)

Khi có hồ sơ thiết kế xe cải tạo, chủ phương tiện mang đến cơ sở đăng kiểm bất kỳ để thực hiện thẩm định thiết kế, khi thiết kế đạt, chủ xe đưa ô tô đến cơ sở thi công để triển khai việc cải tạo xe theo đúng hồ sơ thiết kế đã được đơn vị đăng kiểm thẩm định.

Sau khi việc thi công "độ" xe hoàn tất, chủ xe đưa phương tiện cùng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định đến cơ sở đăng kiểm để nghiệm thu xe cải tạo, đồng thời, thực hiện đăng kiểm xe cải tạo để được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định mới phù hợp với phương tiện sau cải tạo.

Khi được cấp giấy chứng nhận cải tạo xe, chủ phương tiện cần đến cơ quan công an làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe sao cho phù hợp với giấy chứng nhận đăng kiểm mới.

Điều này giúp phương tiện đảm bảo đủ điều kiện khi lưu hành mà không bị xử phạt khi lực lượng chức năng kiểm tra; đồng thời, tạo thuận lợi cho chủ xe khi đăng kiểm định kỳ phương tiện.

Nếu chủ xe tự ý "độ" kiểu dáng nâng đời xe mà không có hồ sơ thiết kế được thẩm định sẽ không được làm nghiệm thu cải tạo xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phù hợp với xe thực tế.

Lúc này, phương tiện khi tham gia giao thông, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện xe thực tế đã cải tạo ngoại hình sai khác với đăng kiểm sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Mặt khác, ô tô cũng bị từ chối kiểm định khi đến hạn đăng kiểm định kỳ.

"độ" kiểu dáng nâng đời xe là thay đổi nhận diện phương tiện, thay đổi hoàn toàn các vị trí lắp đặt chi tiết ngoại hình xe, ảnh hưởng đến kết cấu phương tiện và an toàn xe. Do đó, buộc phải thực hiện cải tạo phương tiện.

Tuy nhiên, hiện nay, khá nhiều chủ xe tự ý "độ" ngoại hình xe, thay mặt ca lăng, thay cản trước, cản sau, "độ" đèn trái quy định mà không làm thủ tục cải tạo xe cơ giới. Khi đến kỳ đăng kiểm, chủ xe lại đưa phương tiện ra gara sửa chữa để tháo các chi tiết "độ" và đưa xe về "zin" nguyên bản, sau đó đi đăng kiểm "hòng" qua mắt cơ sở đăng kiểm.

Tại Nghị định 168/2024 đã có chế tài xử lý về việc tự ý thay đổi hình dáng, kích thước xe và thuê, mượn linh kiện, phụ kiện của xe ô tô khi kiểm định. Cụ thể, Nghị định 168 quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe hoặc thuê, mượn linh kiện, phụ kiện của xe ô tô khi kiểm định.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

