Xe tay ga đời mới vừa ra mắt Việt Nam, dân phượt thích mê: Người lái có tựa lưng, cốp có ty thủy lực

Cách đây chưa lâu, BMW Motorrad Việt Nam đã chính thức cho ra mắt mẫu maxi-scooter C 400 GT đời mới.

Đây là dòng xe tay ga phân khối lớn hạng trung sử dụng động cơ 350 cc, nằm trong phân khúc urban mobility cao cấp của hãng. Mẫu xe được thiết kế đáp ứng nhu cầu đi đường trường.

Theo công bố, BMW C 400 GT có giá bán từ 319 triệu đồng. Mức giá này thực ra cao hơn nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc xe tay ga 300 cc đã có mặt tại thị trường như Honda SH350i, Yamaha Xmax 300, hay Zontes 368G vừa ra mắt - đều có giá dưới 200 triệu đồng.

BMW C 400 GT được định vị ở phân khúc cao cấp, có giá bán trên 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, do được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu và được định vị ở phân khúc cao cấp, BMW C 400 GT có những trang bị và tính năng vượt trội trong phân khúc.

Một trong những trang bị đáng chú ý đầu tiên có trên BMW C 400 GT là phanh đĩa đôi 265 mm phía trước cùng kẹp phanh bốn piston và phanh đĩa đơn 265 mm phía sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh là tiêu chuẩn.

Yên xe được thiết kế hai tầng; người lái có đệm tựa lưng giảm mỏi mệt.

Đáng chú ý, BMW bổ sung công nghệ ABS Pro có Cornering ABS. Đây là hệ thống cho phép phanh an toàn ngay cả khi xe đang nghiêng vào cua, nhờ việc cảm biến góc nghiêng kết hợp với bộ điều khiển ABS để phân bổ lực phanh phù hợp, giảm nguy cơ trượt bánh và hạn chế việc xe bị dựng lên.

Ngoài ABS Pro, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo DTC và các công nghệ hỗ trợ như DBC (hỗ trợ phanh khẩn cấp) và MSR (kiểm soát mô-men phanh động cơ).

Động cơ của BMW C 400 GT đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, có thể sử dụng nhiên liệu E15.

Về động cơ, BMW C 400 GT trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 350 cc làm mát bằng dung dịch, đạt chuẩn khí thải Euro 5+, có thể sử dụng xăng E15. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 34 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 35 Nm ở 5.750 vòng/phút. Tốc độ tối đa theo công bố có thể đạt khoảng 139 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng từ trong phố đến đường trường.

BMW Motorrad Việt Nam cho biết xe có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,5L/100km theo chuẩn WMTC. Với bình xăng 12,8 lít kèm bình xăng phụ 3 lít, BMW C 400 GT có thể đi được hơn 450 km với bình xăng đầy, đảm bảo hành trình không bị ngắt quãng.

Người tiêu dùng có thể lựa chọn cốp đồ phụ gắn baga sau.

Do BMW C 400 GT được định vị là xe cao cấp, nên hãng đưa vào nhiều trang bị tiện nghi.

Xe có kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao, giúp người lái tùy chọn mức cản gió phù hợp. Khoang chứa đồ dưới yên được trang bị ty thủy lực để giữ nắp yên mở cố định, đồng thời có thể mở rộng nhờ công nghệ Flexcase, cho phép để vừa mũ bảo hiểm cả đầu trong một số trường hợp. Yên xe cũng được thiết kế 2 tầng; riêng chỗ ngồi của người lái còn được thiết kế để có đệm tựa lưng, giảm mỏi mệt khi đi đường dài.

Bảng đồng hồ dạng màn hình TFT màu cỡ lớn là điểm nhấn. Màn hình này không chỉ hiển thị thông tin vận hành cơ bản mà còn có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hỗ trợ hiển thị điều hướng trực tiếp và nghe gọi qua tai nghe Bluetooth. Các chức năng được điều khiển bằng cụm Multi-Controller đặt bên tay lái trái. Ngoài ra, xe còn có hộc chứa phía trước tích hợp cổng sạc USB.