Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

Ban tổ chức Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80) đã chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội hỗ trợ bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ người dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của A80.

Cụ thể từng khu vực và các phương tiện được đỗ như sau:

Người dân đứng ở đầu đường Hùng Vương để chờ xem tổng hợp luyện diễu bin, diễu hành tối 21-8. Ảnh: Minh Chiến

- Khu vực đề pô của tuyến tại Nhổn: Xe khách 30 chỗ trở lên đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ (dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ).

- Bãi đỗ xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp (khoảng 700 xe ô tô con).

- Khu đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp): Xe máy, xe đạp.

- Khu đất tại vị trí trung chuyến xe buýt Nhổn: Xe máy, xe đạp.

- Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32): Xe khách, xe ô tô con (khoảng 300 xe ô tô con).

- Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông. Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, ...): Xe ô tô con (500 xe).

Địa điểm tập kết xe máy, ô tô của người dân theo dõi các hoạt động A80

- Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp.

- Trong Bến xe Yên Nghĩa: xe ô tô khách, xe ô tô con (khoảng 150 xe ô tô 45 chỗ).

- Khu đề pô Phú Lương: Xe ô tô khách đỗ dọc trên các tuyến đường nội bộ (dự kiến được khoảng 100 xe 45 chỗ).

- Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, đường 19/5 phường Hà Đông: Xe ô tô con (35 xe).

- Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

- Khuôn viên Trường Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp.

- Bãi đất trống gần Công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi: Xe khách (khoảng 200 xe 45 chỗ).

- Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ: Xe khách, xe ô tô con đỗ cả 2 chiều đường (khoảng 400 xe ô tô con).

- Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương...): Xe ô tô con (300 xe).

- Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp.

- Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân: Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)): Xe ô tô con (80 xe).

- Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương: Lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng: Xe ô tô con (khoảng 550 xe).

- Các tuyến Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp: Xe ô tô con (35 xe).

- Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy: Lòng đường Đàm Quang Trung, khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung: Xe khách, xe ô tô con (khoảng 200 xe ô tô con và 200 xe ô tô 45 chỗ).