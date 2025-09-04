Xem iTVC Aristino mà gật đầu như trống hội – ekip nào đạo diễn mà đỉnh vậy trời?

Mới đây, đoạn iTVC quảng cáo từ thương hiệu thời trang cao cấp Aristino đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ vỏn vẹn hơn 70s giây nhưng đoạn clip đã "gói ghém" trọn vẹn tinh thần tự hào dân tộc, khiến người xem, đặc biệt là giới trẻ không khỏi gật gù tán thưởng.

Điểm đặc biệt của sản phẩm truyền thông lần này chính là cách thể hiện: không diễn viên, không gương mặt nổi tiếng, TVC hoàn toàn được tạo nên từ công nghệ AI Generative với hình ảnh sống động, chân thực và cực kỳ sáng tạo. Một bước đi mới, hiện đại và đầy táo bạo từ Aristino, khiến dân tình không chỉ xem một lần mà còn muốn tua lại xem tiếp.

Trong suốt hơn 1 phút của iTVC "Tiếp nối huyền thoại", cây tre hiện lên không chỉ như một hình tượng hào hùng mà còn trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả cấu trúc kể chuyện. Tre mở đầu, tre kết lại, và tre là nhân vật âm thầm dẫn dắt người xem qua từng giai đoạn bi tráng của lịch sử dân tộc.

Tre hiện lên hào hùng cùng Thánh Gióng đánh giặc rồi thành lũy quân dân đồng lòng, gợi nhớ đến bao lớp người Việt đã ngã xuống giữ làng, giữ nước. Trong dáng hình mảnh mai mà kiêu hãnh, tre hiện lên với phẩm chất tự lực, kiên cường và thích ứng, sống bằng nội lực, gồng mình trước gian khổ, bám đất mà vươn lên. Tre vẫn giữ nét mộc mạc vốn có nhưng lại khiến người xem cảm nhận rõ "chất Việt" được chưng cất tinh tế qua từng khung hình.

Đặc biệt, thước phim của Aristino viral nhờ chính cách dựng phim ấn tượng, mạch phim dứt khoát, tiết tấu hào sảng và cách sử dụng tình tiết đắt giá. Các phân cảnh không xuất hiện ngẫu nhiên mà được sắp đặt theo trình tự lớp lang, dẫn dắt người xem từ huyền thoại bi tráng sang hiện thực sâu sắc, từ ngọn chông thời chiến đến lời ru thời bình, tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, giúp người xem "cảm" được cả một hành trình dân tộc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

"10 điểm. Quá ấn tượng".

"Tuyệt đối điện ảnh, hình ảnh AI làm đẹp quá. Cảm thấy tự hào cho thương hiệu Việt luôn".

"Aristino chơi lớn quá, hình ảnh cây tre gần gũi nay hiện lên hào hùng quá, cái cách Aristino liên kết tới họa tiết Đan Lát của họ cũng rất tự nhiên và tôn trọng văn hóa".

Từ Huyền thoại tre bất khuất, video gây ấn tượng mạnh khi tiếp tục sử dụng những miniature có kết cấu đan lát từ tre để hình tượng hoá các nhân vật, sự việc sống động và đầy tính biểu tượng. Mỗi mắt đan là một câu chuyện. Những nhành tre đơn sơ tạo thành lũy thành bất khuất. Những sợi đan bền chặt kết tinh thành sức mạnh dân tộc. Những con người huyền thoại, bằng chính bàn tay mình, đã đan nên một Việt Nam hùng cường.

Aristino sử dụng các hình tượng đắt giá

Từ tinh thần ấy, Aristino sáng tạo nên họa tiết Đan Lát độc quyền, không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn là cách thương hiệu tiếp nối di sản, đưa tinh hoa văn hóa Việt vào từng thiết kế. Đó không đơn thuần là thời trang, mà là hành trình "đan" bản sắc dân tộc vào đời sống hiện đại, đúng như tinh thần "Tiếp nối huyền thoại" mà Aristino đang kiên định theo đuổi.

Thiết kế họa tiết Đan Lát độc quyền từ Aristino

iTVC "Tiếp nối huyền thoại" thực hiện bởi Aristino và ekip sáng tạo là minh chứng cho một sự giao thoa đầy cảm hứng giữa nghệ thuật, di sản và tư duy sáng tạo hiện đại. Trong thời lượng ngắn, thương hiệu không chỉ truyền tải được niềm tự hào dân tộc bằng hình ảnh, mà còn khẳng định sứ mệnh: đưa giá trị truyền thống vào nhịp sống đương đại. Khi thời trang không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là nơi lưu giữ bản sắc và kể lại câu chuyện của một dân tộc – đó cũng là lúc thương hiệu chạm đến chiều sâu văn hóa. Với tinh thần "Be the Legend – Tiếp nối Huyền thoại", Aristino mời gọi những quý ông sống bản lĩnh, dấn thân và để lại dấu ấn cho thời đại mình đang sống.