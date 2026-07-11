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Xem 'khối nghỉ hè' cấy lúa, dân mạng gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết

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Clip ghi lại cảnh nhóm trẻ khoảng 6-10 tuổi ở Đắk Lắk nghiêm túc cấy lúa hút hàng triệu lượt xem, với bình luận gọi các bé là "con nhà người ta trong truyền thuyết".

Clip “khối nghỉ hè” hóa thân nông dân nhí cấy lúa cực siêu khiến dân mạng trầm trồ. (Nguồn: @wan98.daklak)

Với nhiều bạn nhỏ, mùa hè là những chuyến du lịch đầy ắp kỷ niệm, những ngày ngủ nướng hay các buổi đi chơi công viên. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn nhỏ lưu giữ kỷ niệm ngày hè bằng những hoạt động ngoài đồng ruộng ở quê.

Hình ảnh khoảng chục em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi tại Đắk Lắk đang cặm cụi giúp người lớn cấy lúa trong đoạn clip đang được yêu thích trên nền tảng TikTok khiến dân mạng trầm trồ. Các “nông dân nhí” này truy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tác phong rất nhanh nhẹn, làm việc nhà nông rất chuyên nghiệp theo sự chỉ đạo của người lớn.

Không màng đến bùn lầy dưới chân hay quần áo đã lấm lem, từng đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt cầm bó mạ non, cắm xuống ruộng bằng sự cẩn thận và khéo léo. Ai cũng làm việc miệt mài nhưng bầu không khí trên cánh đồng không phải là sự mệt mỏi mà ngập tràn tiếng cười đùa tinh nghịch, vui vẻ.

Đoạn clip thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận trên TikTok. Dân mạng khen ngợi sự chăm ngoan, hiếu thảo và tinh thần tự giác giúp đỡ gia đình của đám trẻ.

“Một mùa hè tuyệt vời không thiết bị điện tử, không trò chơi ảo, chỉ có tình yêu thương gia đình và những trải nghiệm thực tế đầy tự hào”; “Nhìn tác phong cắm mạ thoăn thoắt, phối hợp bọc lót cho nhau nhịp nhàng thế kia thì chứng tỏ các đồng chí này đã có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp dù tuổi đời mới lên 6”; “Đề nghị thưởng ngay cho mỗi bác nông dân một ly trà sữa full topping và miễn bài tập hè đến hết tháng 8 vì tinh thần cống hiến vượt chỉ tiêu”...

Dân mạng không ngớt lời khen các em nhỏ, mong gia đình sớm “ban thưởng” vài ly trà sữa đầy đủ trân châu. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Nga đánh giá cao tinh thần không sợ khó, sợ bẩn của các em: “Tuổi này ở thành phố nhiều bạn động vào cọng rau còn sợ bẩn tay, thế mà các bé ở đây đã phụ giúp ông bà việc ruộng rồi. Áo có thể lấm lem bùn đất chứ điểm chăm ngoan, hiếu thảo là cứ phải chấm 10/10 không có nhưng. Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết, vừa ngoan vừa giỏi, xem mà mát lòng mát dạ thay cho các bậc phụ huynh”.

Quốc Tùng nhận định kiểu nghỉ hè này mới là tốt nhất cho các em nhỏ: “Chẳng cần đi trại hè, khóa tu nào rườm rà, cứ thả thẳng các cháu vào môi trường bùn lầy để rèn luyện ý chí và thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ. Tuổi thơ có những ngày lấm lem bùn đất nhưng ngập tràn tình yêu thương gia đình như thế này mới là vốn sống vô giá, nuôi dưỡng nên những đứa trẻ biết sẻ chia và trưởng thành!”.

Nhiều dân mạng cũng bình luận rằng chính sự lấm lem này mới giúp các em thêm dạn dày, khỏe mạnh. Minh Anh viết: “Nhiều phụ huynh cứ thấy con ra ngoài ruộng đồng chơi thì lo bị bẩn, bị ốm. Các cháu cứ phải như này mới trưởng thành được. Chính lao động chận tay chân, vận động thường xuyên giúp trẻ con trở nên khỏe mạnh, chứ cứ ở phòng điều hòa chơi iPad cả ngày còn mệt người hơn”.

Tuấn Nguyễn thì nhớ về những ngày thơ ấu được ra đồng chơi: “Xem clip các con lội ruộng cấy lúa mà sống mũi tôi tự dưng cay xè, ký ức của đứa trẻ quê ngày nào lại cuộn trào về như một thước phim quay chậm. Nhớ ngày xưa cứ mỗi mùa gặt, mùa cấy là cả đám trẻ trong xóm lại ríu rít tụ tập trên bờ đê, vừa dắt trâu vừa ngó nghiêng phụ bố mẹ. Vậy mà vèo một cái 30 năm cuộc đời, đám trẻ chăn trâu năm ấy giờ tóc đã chớm hai màu bận rộn với gia đình, công việc và những mối quan hệ xã hội”.

Theo Hoàng Hà/VTC News

VTC News

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